Venezuela detiene al exministro Álex Saab, considerado principal aliado de Maduro

El empresario colombiano y exministro de Venezuela Álex Saab, considerado como el principal testaferro de Nicolás Maduro en sus actividades ilegales, ha sido capturado en Venezuela para su extradición a EEUU, según ha informado Caracol Radio. Según publica este medio, fuentes de inteligencia en Estados Unidos confirmaron la detención, que se produjo de madrugada tras una operación protagonizada por las autoridades venezolanas en colaboración con el FBI. Caracol Radio también asegura que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo tiene en su poder "mientras se define su envío a Estados Unidos".

El Gobierno de Delcy Rodríguez decidió el pasado 16 de enero una reestructuración del Ejecutivo, con la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional para dar lugar a una "nueva instancia" que delegó en Luis Antonio Villegas. La medida supuso la salida del Gobierno de Alex Saab, colaborador cercano de Maduro y entonces ministro de Industrias y Producción , quien fue detenido en Cabo Verde en 2020 por lavado de dinero, extraditado a EEUU y que retornó a Venezuela en 2023 tras un acuerdo con la Casa Blanca.

Caracol Radio anuncia también que ha sido detenido el empresario Raúl Gorrín, vinculado a los negocios del chavismo y con causas judiciales en Estados Unidos, además de estar sancionado por el Tesoro de ese país. Gorrín es dueño de Globovisión, el que era el único canal de noticias 24 horas en Venezuela, muy crítico con el chavismo hasta que fue adquirido por este empresario. Tanto Gorrín como Saab fueron detenidos en la lujosa urbanización Cerro Verde, en el sureste de Caracas, y traslados a la cárcel del Helicoide.

Saab es considerado uno de los artífices del entramado financiero del chavismo durante los tiempos más duros de sanciones internacionales contra Venezuela. Saab se benefició tras su detención por parte de EEUU por un intercambio por presos estadounidenses acordado entre Maduro y la Administración de Joe Biden a finales de 2023, en el marco de los llamados Acuerdos de Barbados.