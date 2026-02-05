El este de Cuba se queda a oscuras por un apagón eléctrico

Las empresa estatal de electricidad Cuba ha informado de que el este de la isla, incluida la segunda ciudad más grande del país, Santiago de Cuba, se encuentra sin suministro eléctrico, en un contexto de dificultades económicas dada por el embargo impuesto por Estados Unidos y agravada por la escasez de crudo agravada tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, y las amenazas de Washington. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), la compañía estatal, informó de que se trata de una avería en la red de energía en la subestación Holguín que provocó la desconexión del sistema eléctrico en la zona oriental de la isla.

El apagón se produce en un contexto en el que Trump, que multiplica las amenazas contra la isala, sostiene que Estados Unidos ha entablado un diálogo con el Gobierno cubano que, según él, culminará en un acuerdo. "No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes", dijo el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

Desde finales de 2024, la isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco cortes de suministro generalizados. Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad. Una situación que empeoró desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien tomó a principios de enero el control del sector petrolero de Venezuela, pusiera fin al flujo de crudo y dinero de Caracas hacia la isla comunista. El lunes, Trump aseguró que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, después de firmar la semana pasada un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre petróleo a la isla.

"Amenaza excepcional"

Para justificar esta política de presión, Washington invoca una "amenaza excepcional" que Cuba, isla caribeña situada a solo 150 kilómetros de las costas de Florida, supondría para la seguridad nacional estadounidense. Trump aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció esta semana su intención de enviar ayuda humanitaria a Cuba y dijo que busca un acuerdo con Washington que le permita volver a proveer petróleo a la isla.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que "está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará o colapsará, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", declaró el miércoles su portavoz, Stéphane Dujarric.

Las ocho centrales termoeléctricas del país, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, sufren averías frecuentes o deben cerrar durante semanas para realizar tareas de mantenimiento. La frecuente escasez de combustible también contribuye a los continuos cortes.