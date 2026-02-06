La inteligencia artificial ha hecho que la expresión "ver para creer" esté cada vez más desfasada. Un reciente estudio advierte que herramientas generativas comerciales como Grok o Gemini son capaces de crear "en segundos" imágenes hiperrealistas pero falsas en las que aparece el pedófilo convicto Jeffrey Epstein junto a mandatarios como Donald Trump o Emmanuel Macron.

El experimento, llevado a cabo por el observatorio estadounidense contra la desinformación NewsGuard, demuestra la facilidad con la que se puede engañar al gran público. Algo que ya está ocurriendo. La agencia AFP ha detectado que usuarios de redes sociales están compartiendo imágenes falsas del delincuente sexual socializando con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuando era solo un niño. Bulos visuales esparcidos por grupos de extrema derecha y con millones de visualizaciones en plataformas como X que están ganando terreno a la verdad.

El depredador sexual Jeffrey Epstein. / House Committee on Oversight

Grok, de Musk

NewsGuard ha solicitado a tres programas de generación de imágenes mediante IA que creen fotos de Epstein con cinco dirigentes. Grok Imagine, desarrollada por xAI, empresa propiedad de Elon Musk, produjo "falsificaciones convincentes en segundos".

Gemini, de Google

Gemini, de Google, se negó a generar imágenes falsas en las que apareciese Trump, pero no tuvo ningún problema en hacerlo con otros políticos como Macron, el primer ministro israelí Binyamín Netanyahu, presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el primer ministro británico Keir Starmer.

ChatGPT, de OpenAI

Según el estudio, la única herramienta comercial de IA generativa que rechazó las peticiones fue ChatGPT, de OpenAI. El chatbot respondió a la solicitud de los investigadores de NewsGuard indicando que "no puede crear imágenes que involucren a personas reales con representaciones sexualizadas de menores o escenarios que impliquen abuso sexual".

Noticias relacionadas

Donald Trump y Jeffrey Epstein / Europa Press/Contacto/Epstein Estate/House Oversig

"Los hallazgos demuestran la facilidad con la que actores malintencionados pueden usar herramientas de imágenes de IA para generar falsificaciones verosímiles que se vuelven virales, y por qué las imágenes falsas se han vuelto tan habituales que resulta difícil distinguir las auténticas de las generadas por IA", señala el informe de NewsGuard.