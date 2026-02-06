Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
  2. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  3. Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  5. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  6. Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
  7. El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
  8. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona

La banda georgiana del "bumping" acepta condenas que suman doce años: robaron cinco viviendas en Oviedo en otros tantos días

IU se respalda en el informe de Exceltur para hablar del problema de vivienda en Oviedo: "Hay que poner tope a los precios del alquiler"

VÍDEO: Inauguración de los pasillos rodantes y del intercambiador de transporte público del Hospital Universitario Central de Asturias

Polémica por el rosco de Pasapalabra: acusan al programa de "tongo" tras la millonaria victoria de Rosa

La mejor selección de los contenidos de "Asturias Exterior" en un suplemento mensual: aquí puedes descargarlo

José Rodríguez se despide de Los Alces tras casi cuatro décadas de comercio en El Llano: “No es un adiós, sino un inmenso gracias”

DIRECTO | Sorteos de Copa del Rey y de la Reina

"Tutti Gus" se traspasa: Gustavo García dice adiós a un emblema del comercio de Lugo de Llanera para aprovechar una oportunidad laboral en Amazon

