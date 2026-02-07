Guerra en Europa del este
Zelenski asegura que EEUU quiere terminar la guerra en Ucrania antes del mes de julio
Redacción / Agencias
Estados Unidos quiere que la guerra en Ucrania termine en el mes de junio a más tardar, según ha señalado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, una premura que refleja las ansias de Donald Trump por presentar un acuerdo a la opinión pública estadounidense antes de las elecciones legislativas de noviembre. EEUU también se habría ofrecido a albergar por primera vez en su territorio conversaciones entre rusos y ucranianos, una reunión propuesta para la semana que viene.
Washington "ha propuesto por primera vez que los dos equipos negociadores de Ucrania y Rusia se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana", dijo Zelenski en unos comentarios embargados hasta este sábado de mañana. "No debemos ser ingenuos, las elecciones son definitivamente importantes", añadió refiriéndose a las legislativas estadounidense, donde los republicanos de Trump tendrán que defender su mayoría en las dos cámaras del Congreso. "Dicen que quieren dejarlo todo listo para el mes de junio, para que acabe entonces la guerra. Y quieren también un calendario definido para llegar a buen puerto", apostilló.
En ese sentido Zelenski aseguro que Ucrania ha propuesto un "calendario secuencial" para acabar con la guerra por etapas y, en paralelo, sigue negociando tanto garantías de seguridad como un "plan de prosperidad" para acometer la reconstrucción de Ucrania.
Durante las últimas conversaciones en Abu Dabhi Washington habría propuesto también un nuevo alto el fuego para detener los ataques recíprocos contra instalaciones energéticas, pero como se vio durante esta pasada madrugada ese acuerdo todavía no ha fructificado. Durante la noche Rusia lanzó "más de 400 drones y unos 40 misiles" dirigidos principalmente contra el sector eléctrico. "El principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución", lamentó Zelenski en su cuenta de Telegram.
Acuerdos entre Rusia y EEUU
El dirigente ucraniano abordó también por primera vez las conversaciones a dos bandas que mantienen rusos y estadounidenses sin la participación ucraniana. Zelenski aseguró que, según sus servicios de inteligencia, Moscú habría propuesto a la Administración Trump a través de Kiril Dimitriev, director del fondo soberano ruso, proyectos de desarrollo y cooperación por valor de 12 billones de euros.
"Ucrania no apoyará ni tan siquiera la posibilidad de esos acuerdos entre las partes relativas a nosotros, sin nuestra participación", dijo el mandatario durante su comparecencia en Kiev.
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna
- Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca