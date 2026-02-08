Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mujeres ganaderasPolémica arzobispo de OviedoDesaparecida San Juan de la ArenaSuspensión partido Real Oviedo
instagramlinkedin

Reino Unido

Dimite el principal asesor de Starmer por el nombramiento como embajador en EEUU de Mandelson, vinculado con Jeffrey Epstein

Morgan McSweeney deja su cargo por su papel en el nombramiento de Peter Mandelson, que fue destituido en septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto

El primer ministro británico, Keir Starmer.

El primer ministro británico, Keir Starmer. / EP

EFE

Londres

Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió este domingo por su papel en el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, destituido el pasado septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  2. De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
  3. La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
  4. Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
  5. El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
  6. El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
  7. La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
  8. El partido del Oviedo ante el Rayo Vallecano se aplaza por razones de seguridad

Irán condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de cárcel

Irán condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de cárcel

Cuestan 20 euros y harán que tu hogar parezca una casa de campo de encanto: las sábanas que arrasan en Primark

Cuestan 20 euros y harán que tu hogar parezca una casa de campo de encanto: las sábanas que arrasan en Primark

VÍDEO: Un motorista evacuado al HUCA por un grave accidente en Gijón

Dimite el principal asesor de Starmer por el nombramiento como embajador en EEUU de Mandelson, vinculado con Jeffrey Epstein

Dimite el principal asesor de Starmer por el nombramiento como embajador en EEUU de Mandelson, vinculado con Jeffrey Epstein

Pedro Escudero, milmillonario y uno de los hombres más ricos del mundo: "Hay que estar preparados"

Pedro Escudero, milmillonario y uno de los hombres más ricos del mundo: "Hay que estar preparados"

Desvelan en qué se va a gastar Rosa el bote conseguido en el Pasapalabra de Antena 3

Desvelan en qué se va a gastar Rosa el bote conseguido en el Pasapalabra de Antena 3
Tracking Pixel Contents