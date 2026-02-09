Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mujeres ganaderasPolémica arzobispo de OviedoDesaparecida San Juan de la ArenaSuspensión partido Real Oviedo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado que ha dado instrucciones para iniciar "una negociación justa y equitativa" con EEUU

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza.

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  3. El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
  4. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  5. Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
  6. El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  8. El nuevo proyecto que generará 90 empleos en un edificio emblemático de Oviedo: un hospital veterinario las 24 horas y de alta cualificación

Más de 100 ayudas denegadas del "cheque bebé" de Asturias

Más de 100 ayudas denegadas del "cheque bebé" de Asturias

La hipertensión arterial: qué es, cómo afecta a la salud y consejos para controlarla

La hipertensión arterial: qué es, cómo afecta a la salud y consejos para controlarla

Teverga reclama mejoras en los horarios de transporte público con Oviedo para facilitar los desplazamientos para ir trabajar, estudiar o acudir a consultas sanitarias

Teverga reclama mejoras en los horarios de transporte público con Oviedo para facilitar los desplazamientos para ir trabajar, estudiar o acudir a consultas sanitarias

Miguel Llorens y Tomás Peruyero, en K-2, y Alberto Plaza, en K-1, vencedores del III Descenso Invernal del Sella

Miguel Llorens y Tomás Peruyero, en K-2, y Alberto Plaza, en K-1, vencedores del III Descenso Invernal del Sella

Aumenta la toxicidad de los pesticidas a escala global, según un estudio

Aumenta la toxicidad de los pesticidas a escala global, según un estudio

Moeve Fútbol Zone 1X12: LaLiga no da tregua

Moeve Fútbol Zone 1X12: LaLiga no da tregua

Lanzamientos de videojuegos de la semana: tenis en Switch 2 con Mario y terror español con 'Crisol: Theater of Idols'

Lanzamientos de videojuegos de la semana: tenis en Switch 2 con Mario y terror español con 'Crisol: Theater of Idols'

El BOE lo hace oficial: el precio de la bombona de butano sube de precio

El BOE lo hace oficial: el precio de la bombona de butano sube de precio
Tracking Pixel Contents