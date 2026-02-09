EEUU intercepta un petrolero en el Índico por violar el bloqueo de Washington en el Caribe

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este lunes que ha interceptado en el océano Índico un petrolero que, según Washington, violaba las limitaciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba.

Según una publicación en X, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo "una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (Indopacom)".