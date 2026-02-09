En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EEUU en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero, tras suspenderse la cita de este domingo
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Londres afirma que Moscú da pasos para dar "extensas competencias" al FSB sobre redes de comunicación de Rusia
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado que Rusia está dando pasos para dar "extensas competencias" al Servicio Federal de Seguridad (FSB) sobre las redes de comunicaciones del país, al hilo de un proyecto de ley que permitiría bloquear estos servicios en caso de que las autoridades consideren que existen "amenazas de seguridad".
Así, han reseñado que la Duma aprobó el 27 de enero "unas enmiendas respaldadas por el Gobierno que permitirían al FSB bloquear el Internet móvil y fijo, los servicios telefónicos y 'cualquier otro medio de comunicación' frente a 'amenazas de seguridad' descritas de forma vaga".
"El proyecto de ley obligaría a los operadores de telefonía suspender los servicios inmediatamente después de recibir una orden de FSB, protegiéndolos de cualquier consecuencia financiera por los consecuentes apagones", han indicado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en redes sociales.
Un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Odesa deja un muerto y dos heridos
Al menos una persona ha muerto y dos han resultado heridas en las últimas horas de este domingo a causa de un ataque con drones ruso sobre la ciudad ucraniana de Odesa, en el sur del país, donde también ha provocado incendios en varios edificios y vehículos, así como en un conducto de gas.
"Un hombre de 35 años ha fallecido como consecuencia del bombardeo nocturno. Dos personas han resultado heridas, incluida una joven de 19 años", ha anunciado en la mañana del lunes el gobernador de Odesa, Serhi Lisak, a través de un comunicado en redes sociales.
El dirigente ha indicado también la presencia de daños en la infraestructura civil del distrito de Primorski, contiguo al puerto de la ciudad, donde hasta 21 apartamentos han sido dañados y "la onda expansiva ha roto 39 ventanas directamente en los apartamentos y 18 en zonas comunes".
Rusia anuncia la captura de dos localidades ucranianas en Sumi y Járkov
El Ministerio de Defensa ruso ha informado este domingo de la captura de las localidades de Sidorovka, en la región de Sumi, y de Glushkovka, en la de Járkov.
"Como resultado de acciones decididas las unidades del grupo Norte han tomado el control de la localidad de Sidorovka, en la región de Sumi", ha informado el Ministerio en un comunicado. Además ha dado cuenta de la captura de Glushkovka, en Járkov, en una acción del grupo Oeste, según el comunicado militar.
Un muerto y seis heridos por ataques de drones ucranianos contra una región fronteriza rusa
Los últimos ataques ucranianos contra la región fronteriza rusa de Bélgorod se cobraron una víctima mortal y seis heridos, denunciaron este sábado las autoridades rusas.
En las últimas 24 horas un hombre murió y otros seis resultaron heridos en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov en su canal de Telegram.
Las autoridades rusas comunicaron que la región fue atacada por 10 misiles y más de un centenar de drones ucranianos.
Albares condena el nuevo ataque de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado este sábado el reciente ataque de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania, y ha reafirmado el apoyo y la ayuda del Gobierno al pueblo ucraniano.
"Una noche más, ataques rusos han alcanzado la infraestructura energética de Ucrania, que vive una situación crítica en un durísimo invierno. Mi apoyo al pueblo ucraniano. Seguimos ayudándoles", ha escrito Albares en un mensaje en la red social X.
Trump da hasta junio a Ucrania y Rusia para terminar con la guerra antes de centrarse en las elecciones
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado que Donald Trump ha dado a su país y a Rusia de plazo hasta el mes de junio para terminar con la guerra y así centrarse en el que será el principal objetivo de su administración: las elecciones legislativas de noviembre.
"Estados Unidos nos ha dicho que quieren que todo este listo para junio. ¿Por qué? Porque sus cuestiones internas tienen un impacto y, desde luego, cobrarán más relevancia para ellos", ha explicado Zelenski durante un encuentro con periodistas del país.
Rusia ataca el corazón de la red ucraniana con bombardeos a plantas térmicas y líneas de alta tensión
La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo ha denunciado a primera hora del sábado que el Ejército de Rusia ha atacado instalaciones cruciales para el mantenimiento de la red eléctrica de Ucrania, como centrales térmicas y líneas de alta tensión lo que ha provocado cortes del suministro en la "mayoría de regiones" del país, sin que por el momento haya información de cuando volverá a operar con normalidad.
"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", ha anunciado la compañía ucraniana en redes sociales.
El OIEA advierte del deterioro en la red de seguridad nuclear ucraniana y pide "máxima moderación militar"
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, ha lamentado que los riesgos para la infraestructura nuclear ucraniana están "siempre presentes" a causa la continua actividad militar en el país y ha advertido de la necesidad de una reparación en profundidad del sistema de suministro eléctrico de sus centrales para "reforzar su resiliencia y evitar nuevos incidentes".
"El último incidente --durante el pasado fin de semana-- en la red eléctrica de Ucrania es un claro recordatorio de los riesgos que se derivan del deterioro de las condiciones de la red siempre presentes para la seguridad nuclear. Se necesitan reparaciones exhaustivas para mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico a las centrales nucleares ucranianas y reforzar su resiliencia ante nuevos incidentes en la red", ha expresado Grossi en un comunicado este viernes.
La operadora estatal ucraniana informa de cortes eléctricos en la mayoría de regiones por ataque masivo ruso
La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo ha denunciado a primera hora del sábado que el Ejército de Rusia ha atacado instalaciones de la red eléctrica de Ucrania, lo que ha provocado cortes del suministro en la "mayoría de regiones" del país, sin que por el momento haya información de cuando volverá a operar con normalidad.
"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", ha anunciado la compañía ucraniana en redes sociales.
La OSCE dice haber dado un primer paso para mitigar la desconfianza entre Moscú y Kiev
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha dado "un primer paso" en un intento de mitigar la desconfianza entre Rusia y Ucrania, al tiempo que se ha ofrecido como plataforma para diseñar la "arquitectura de la seguridad europea futura".
Así lo explicaron el presidente de turno de la OSCE, Ignacio Casis, y el secretario general de la organización, Feridun Sinirlioglu, en una rueda de prensa conjunta celebrada en el aeropuerto tras su regreso de un viaje a Moscú y Kiev, donde se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, su homologo ucraniano, Andrii Sybiha, y el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respectivamente.
"La OSCE es su organización; úsenla", fue el mensaje que llevaron a sus interlocutores en esta visita, la primera de dirigentes de la organización desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años.
