Los archivos de Epstein salpican al sultan Ahmed bin Sulayem (DP World) con una referencia a "torturas"

El Fondo de Pensiones de Quebec anunció este martes que ha decidido suspender acuerdos con la firma DP World. El segundo fondo de pensiones más grande de Canadá ha decidido romper sus pactos de inversión con la firma tras conocerse presuntos vínculos entre el director ejecutivo de la compañía de Dubái, el sultán Ahmed bin Sulayem, y el financiero ya fallecido envuelto en una red sexual Jeffrey Epstein. En concreto, el representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, nombró al empresario emiratí Sultan Ahmed bin Sulayem como el individuo al que Jeffrey Epstein le había enviado un correo electrónico sobre un "video de torturas".

Según publica 'Newsweek', Epstein envió un correo electrónico el 24 de abril de 2009 que decía: "¿Dónde estás? ¿Estás bien? Me encantó el video de tortura". Se eliminaron la dirección de correo electrónico y el nombre del destinatario. Pero el fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que el destinatario fue identificado en el archivo EFTA00666117, que nombra al "sultán Bin Sulayem" aunque omitió la dirección de correo electrónico. Sulayem era amigo de Epstein, y los documentos del Departamento de Justicia muestran que ambos se comunicaban sobre experiencias sexuales.

Los papeles de Epstein confirman que el sultán Ahmed bin Sulayem, director ejecutivo y presidente de DP World, intercambió "mensajes íntimos y sin reservas" con Epstein durante más de una década e incluso después de su sentencia de prisión en 2008, por cargos que incluían la prostitución de una menor, informa la agencia Bloomberg. Los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU y otros obtenidos por Bloomberg News el año pasado señalan a Bin Sulayem. Los correos electrónicos muestran que los hombres intercambiaron contactos en el ámbito empresarial y político, intentaron negociar acuerdos entre ellos e hicieron referencias explícitas a encuentros sexuales. Bin Sulayem le escribía a Epstein con frecuencia para hablar sobre sus visitas a su isla privada en el Caribe e incluso le brindó ayuda cuando Epstein estaba considerando la creación de un resort privado, según los mensajes.

Bin Sulayem, nacido en 1955, es un directivo de familia adinerada. Empezó a trabajar como funcionario de aduanas en el puerto de Dubái tras graduarse de la universidad a finales de la década de 1970 y fue nombrado presidente de la Zona Franca de Jebel Ali (JAFZA) por Mohammed bin Rashid Al Maktoum en 1985. Como gestor, fue capaz de impulsar el crecimiento de esta zona franca que pasó de albergar 19 empresas en 1985 a 7.500 en 2020. Paralelamente, fue nombrado presidente de DP World (2007), firma del sector de la logística y especializada en la gestión terminales portuarias con sede en Dubái, y propiedad del Estado de Dubái. Según los últimos cálculos, esta compañía gestiona en torno al 10% del comercio global. Es propietaria de Palletways, empresa de distribución exprés de mercancía paletizada en España y Europa. Bin Sulayem también participa en Seven Tides International, una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario en Dubái.

DP World es uno de los mayores operadores de puertos de contenedores del mundo y tiene una sólida relación con Canadá, siendo La Caisse uno de sus principales socios financieros. El fondo de pensiones, con un valor de 496.000 millones de dólares canadienses (366.000 millones de dólares estadounidenses), tiene participaciones en varios activos de DP, incluido el 45% de la filial canadiense. Por ello, la retirada de acuerdos con DP World tiene relevancia especial.