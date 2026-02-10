Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  4. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  5. El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
  6. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  7. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  8. Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí

En 2005 España ya regularizó a más de medio millón de inmigrantes indocumentados, ¿qué pasó luego?

En 2005 España ya regularizó a más de medio millón de inmigrantes indocumentados, ¿qué pasó luego?

Congresistas de EEUU denuncian que han sido borrados seis nombres de los papeles de Epstein

Congresistas de EEUU denuncian que han sido borrados seis nombres de los papeles de Epstein

Laura Madrueño rompe su silencio tras anunciar que deja 'Supervivientes': sintió la misma corazonada que Lara Álvarez

Laura Madrueño rompe su silencio tras anunciar que deja 'Supervivientes': sintió la misma corazonada que Lara Álvarez

Inteligencia deportiva en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán

Inteligencia deportiva en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán
