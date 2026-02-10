En Directo
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
El presidente del Parlamento venezolano asegura que "no habrá elecciones" en el país a corto plazo
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha descartado la celebración de elecciones a corto plazo, alegando que primero "se debe lograr la estabilización" del país latinoamericano, que vive un nuevo período político tras la captura, el pasado 3 de enero, del presidente, Nicolás Maduro, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas e inmediaciones.
"Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este período inmediato en el que se debe lograr la estabilización", ha asegurado durante una entrevista concedida a la cadena Newsmax el pasado sábado y difundida este lunes, en la que ha defendido que "trabajaremos según un cronograma que convenga a todos y que garantice, no solo a los ganadores, sino también a los perdedores, que todas las garantías estarán a salvo, y serán brindadas por" ambas partes.
El hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha justificado la falta de un fecha prevista para convocar comicios indicando que "lo que hemos acordado y en lo que estamos trabajando actualmente es lo que llamamos la reinstitucionalización del país, para que todas las instituciones del país recuperen su pleno funcionamiento y el reconocimiento de todos".
Cabello asegura que Zapatero "siempre será bienvenido" en Venezuela
El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero "siempre será bienvenido" en el país suramericano, al cual llegó la semana pasada como invitado del programa gubernamental para la convivencia y la paz que impulsa un diálogo.
"Siempre será bienvenido Rodríguez Zapatero en esta tierra, siempre", aseguró el dirigente chavista durante la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Air Europa retomará los vuelos entre Madrid y Venezuela de manera gradual el 17 de febrero
EEUU intercepta un petrolero en el Índico por violar el bloqueo de Washington en el Caribe
El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este lunes que interceptó en el océano Índico a un petrolero que, según Washington, violaba las limitaciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba.
Según una publicación en X, las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo "una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (Indopacom)".
Rusia busca ayudar a Cuba tras quedarse sin combustible para aviones
Rusia busca soluciones junto a las autoridades de Cuba y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos, afirmó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones. "Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos", declaró Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria, al señalar que "la situación en Cuba es realmente crítica".
Varios aliados de Machado salen de prisión y piden la libertad de Venezuela
Varios de los principales aliados de la líder opositora María Corina Machado salieron este domingo de prisión y encabezaron caravanas de motocicletas y automóviles en Caracas para pedir la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, justo cuando se cumple un mes del anuncio de liberaciones del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los opositores salieron además en medio del proceso de consultas que realiza el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar en los próximos días una ley de amnistía que fue propuesta por la mandataria encargada.
El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, encarcelado horas después de ser ser puesto en libertad
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, próximo a María Corina Machado, ha estado en libertad menos de 12 horas. fstro". Según ha explicado la fiscalía, ha vuelto a ser detenido por incumplimiento de las condiciones de su libertad, que en parte le impide hablar públicamente de su caso. Machado denunció en la medianoche del lunes que "hombres fuertemente armados" se llevaron a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025. Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.
Los principales aliados de Machado salen de prisión y piden la libertad de Venezuela
Varios de los principales aliados de la líder opositora María Corina Machado salieron este domingo de prisión y encabezaron caravanas de motocicletas y automóviles en Caracas para pedir la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, justo cuando se cumple un mes del anuncio de liberaciones del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Los opositores salieron además en medio del proceso de consultas que realiza el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar esta semana una ley de amnistía que fue propuesta por la mandataria encargada.
Durante la jornada del domingo, al menos 35 personas fueron excarceladas, según verificó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, entre ellos el opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los más cercanos a Machado y de los mayores críticos del chavismo.
Expresidentes iberoamericanos piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela
Expresidentes iberoamericanos conservadores del Grupo IDEA, como los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, y el colombiano Álvaro Uribe, demandaron este sábado que todos los presos políticos en Venezuela sean liberados y la "derogación de las leyes represoras".
"32 ex jefes de Estado del Grupo IDEA -Iniciativa Democrática de España y las Américas-, demandan la liberación incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares, tanto como la derogación de las leyes represoras dictadas en Venezuela", informó la asociación en redes sociales.
