En Birmingham

Trece años de condena para un menor británico por matar al azar a un niño de 12 y atacar a varias mujeres

El adolescente tenía 14 años cuando atacó sin razón aparente a un niño que regresaba a casa y lo apuñaló en el estómago varias veces hasta la muerte

Una imagen de dos agentes de Policía en Londres.

EFE

Londres

Un adolescente británico de 15 años fue condenado este martes en un tribunal de Birmingham (centro de Inglaterra) a un mínimo de trece años de cárcel por haber matado a puñaladas a un niño de 12 años en un asesinato cometido al azar en enero del año pasado.

El adolescente, que no puede ser identificado por ser menor de edad, tenía 14 años cuando atacó sin razón aparente a un niño que regresaba a casa, en el momento en que atravesaba un parque, y lo apuñaló en el estómago varias veces hasta la muerte.

Ese mismo día, atacó también en el parque a otra mujer desconocida de 82 años a la que trató de ahogar. Además, ha quedado probado que el día anterior, y en ese mismo parque, agredió a tres ancianas a las que causó heridas "que resulta difícil de imaginar", dijo el juez.

Según el magistrado, queda claro que había un patrón de conducta para el agresor: "Merodeabas por el parque en busca de una víctima", señaló, dirigiéndose a él, y añadió que esos ataques le causaban "el placer de observar las consecuencias".

Según los medios presentes en la sala, el adolescente escuchó la condena sin inmutarse, mientras que la familia de acogida del niño asesinado no podía reprimir las lágrimas.

TEMAS

