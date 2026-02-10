En Birmingham
Trece años de condena para un menor británico por matar al azar a un niño de 12 y atacar a varias mujeres
El adolescente tenía 14 años cuando atacó sin razón aparente a un niño que regresaba a casa y lo apuñaló en el estómago varias veces hasta la muerte
EFE
Un adolescente británico de 15 años fue condenado este martes en un tribunal de Birmingham (centro de Inglaterra) a un mínimo de trece años de cárcel por haber matado a puñaladas a un niño de 12 años en un asesinato cometido al azar en enero del año pasado.
El adolescente, que no puede ser identificado por ser menor de edad, tenía 14 años cuando atacó sin razón aparente a un niño que regresaba a casa, en el momento en que atravesaba un parque, y lo apuñaló en el estómago varias veces hasta la muerte.
Ese mismo día, atacó también en el parque a otra mujer desconocida de 82 años a la que trató de ahogar. Además, ha quedado probado que el día anterior, y en ese mismo parque, agredió a tres ancianas a las que causó heridas "que resulta difícil de imaginar", dijo el juez.
Según el magistrado, queda claro que había un patrón de conducta para el agresor: "Merodeabas por el parque en busca de una víctima", señaló, dirigiéndose a él, y añadió que esos ataques le causaban "el placer de observar las consecuencias".
Según los medios presentes en la sala, el adolescente escuchó la condena sin inmutarse, mientras que la familia de acogida del niño asesinado no podía reprimir las lágrimas.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí