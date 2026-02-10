Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Bullying'

La Unión Europea activa un plan contra el ciberacoso para proteger a los jóvenes en Internet

Bruselas creará una aplicación para que las víctimas de acoso puedan denunciar sus casos y acelerará la adopción de sus regulaciones digitales, también la de la inteligencia artificial, para garantizar la privacidad y seguridad de los menores en línea

El bullying afecta a un 25% de la población estudiantil.

Carles Planas Bou

Barcelona

Uno de cada seis niños de entre 11 y 15 años afirma haber sido víctima de ciberacoso. Consciente de esa lacra, la Comisión Europea ha presentado este martes un nuevo "plan de acción" contra el bullying para proteger la salud de los jóvenes en Internet.

Esta medida incluye la creación de una aplicación "fácil de usar y accesible" que las víctimas de acoso digital podrán utilizar para denunciar sus casos, recopilar pruebas y acudir a una línea de ayuda nacional. En línea con el proceso de armonización comunitaria, se pide la colaboración y coordinación entre los Estados miembros.

El anuncio de Bruselas, que coincide con el Día de la Seguridad en Internet, no se trata de una nueva ley, sino de una declaración de intenciones para revisar y aplicar de forma "efectiva" las regulaciones existentes que ya ponen coto al abuso en línea.

Es el caso de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que exige a redes sociales y plataformas digitales que adopten medidas de privacidad y seguridad para garantizar, por ejemplo, que los menores no puedan ser añadidos en grupos sin su consentimiento, ser expuestos a "contenidos nocivos" o que puedan bloquear fácilmente cualquier usuario que incurra en esas prácticas abusivas.

Es también el caso de la Ley de Inteligencia Artificial (o AI Act), que establece normas sobre el etiquetado de los deepfakes —imágenes hiperrealistas pero falsas generadas con IA que pueden servir para suplantar la identidad— para evitar que sirvan para engañar o humillar a las víctimas. Esa regulación —que el Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen está tratando de adelgazar— también obliga a las compañías que comercializan herramientas generativas como ChatGPT, Gemini o Grok a ser más transparentes.

Con esta propuesta, la Comisión trata de dar respuesta a las inquietudes mostradas por los más de 6.000 niños y niñas a los que consultó, así como hacer frente a un sentir general. Y es que más de 9 de cada 10 europeos (un 93%) afirman que es urgente que las autoridades públicas adopten medidas para proteger a los menores en el mundo digital, según una encuesta del Eurobarómetro publicada en 2025.

