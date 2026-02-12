Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Imputado el exprimer ministro noruego Thørbjorn Jagland por sus contactos con Epstein

El ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland, en una imagen de archivo.

Redacción

La Fiscalía noruega ha imputado este jueves por corrupción agravada al exprimer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland debido a sus contactos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. El director de la unidad de delitos económicos de la Fiscalía (Økokrim), Pål K. Lønseth, confirmó la imputación, después de que el comité de ministros del Consejo de Europa, institución que presidió Jagland entre 2009 y 2019, suspendiese la víspera su inmunidad a petición de las autoridades noruegas. "Siguiendo una orden judicial, Økokrim ha registrado hoy la vivienda de Thorbjørn Jagland en Oslo y también otras dos propiedades", dijo a la agencia NTB Lønseth, que añadió que el político noruego, de 75 años, será interrogado en los próximos días.

La Fiscalía noruega abrió la semana pasada una investigación contra Jagland por presunta corrupción vinculada a sus contactos con Epstein entre 2016 y 2018, periodo en el que debatieron sobre una posible inversión inmobiliaria conjunta y un viaje a la isla del millonario, que finalmente no se realizó. Jagland fue primer ministro noruego (1996-97) y ministro de Asuntos Exteriores (2000-01), además de encabezar el Comité del Nobel de la Paz entre 2009 y 2015. "Sólo tengo una cosa que decir: estoy contento de que se aclare el caso", dijo este jueves Jagland al diario 'Aftenposten'.

Las revelaciones mediáticas relacionadas con documentos publicados por las autoridades estadounidenses en el caso penal contra Epstein que se han difundido desde noviembre de 2025 han salpicado a varias figuras políticas de Noruega. La Fiscalía ha imputado también por corrupción agravada a la exembajadora noruega en Irak y Jordania, Mona Juul, y, por colaboración en ese supuesto delito, a su marido, el también diplomático Terje Rød-Larsen.

El exministro de Exteriores noruego, Børge Brende, está siendo investigado por el Foro Económico Mundial, institución que preside desde 2017; y la princesa Mette-Marit -esposa del príncipe heredero Haakon- se ha disculpado públicamente y ha prometido dar más explicaciones sobre sus lazos con Epstein.

El Parlamento noruego (Storting) acordó hace dos días crear una comisión independiente para investigar los vínculos de Epstein con los políticos noruegos, aunque quedan por determinar cuestiones como su mandato, quién la dirigirá y qué período de tiempo debe investigarse.

Varios partidos políticos noruegos -entre ellos el Partido del Progreso, principal fuerza de la oposición- se han mostrado favorables a que la comisión interrogue a todos los ministros de Exteriores en los últimos 20 años, lo que incluiría al actual primer ministro laborista Jonas Gahr Støre, que ocupó ese cargo entre 2005 y 2012.

