La Fiscalía Europea investiga a la Comisión Europea por la venta de edificios de la UE en 2024

La investigación se centra en la venta de 23 edificios comunitarios al Estado belga en 2024, mientras la Comisión Europea asegura que el proceso se ajustó a los protocolos y colaborará con las autoridades

Redacción

La Fiscalía Europea está llevando a cabo "actividades de recopilación de pruebas" relacionadas con una investigación abierta a la Comisión Europea (CE) por la venta de 23 edificios comunitarios a Bélgica en 2024, según confirmaron a EFE este jueves fuentes del Ejecutivo Europeo y de la Fiscalía. "La Fiscalía Europea puede confirmar que está llevando a cabo actividades de recopilación de pruebas en una investigación en curso", dijo en declaraciones a EFE Paula Telo Alves, portavoz de la Fiscalía Europea.

Por su parte, un portavoz del Ejecutivo comunitario respondió a EFE que tienen "conocimiento de una investigación en curso llevada a cabo por la Fiscalía Europea en relación con la venta de 23 edificios de la Comisión al Estado belga en 2024". Según el portavoz europeo, "la venta de los edificios se realizó siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos". "Estamos seguros de que el proceso se llevó a cabo de manera conforme", dijo añadiendo que la Comisión "está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas y cooperará plenamente" con las autoridades "para garantizar una investigación exhaustiva e independiente sobre este asunto".

La policía belga llevó a cabo este jueves búsquedas en varias instalaciones de la Comisión en Bruselas, según informó el 'Financial Times'. Las ventas que se están investigando se dieron durante el mandato del anterior comisario de Presupuestos, el austríaco Johannes Hahn. Tanto la Fiscalía como la Comisión Europea no quisieron dar más detalles sobre la investigación.

TEMAS

