Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Reino Unido anuncia nueva ayuda militar a Ucrania, por más de 500 millones de libras

El Reino Unido anunció este jueves otro paquete de ayuda militar a Ucrania, por valor de más de 500 millones de libras (574,1 millones de euros), tanto a través de la iniciativa conjunta de la OTAN para comprar armamento estadounidense (PURL) como en apoyo bilateral.

"Me complace confirmar un nuevo paquete de 500 millones de libras para la defensa aérea, que incluye 150 millones de libras (172,2 millones de euros) para PURL, con el fin de ayudar a los ucranianos a defenderse de los implacables ataques con drones y misiles de (el presidente ruso, Vladímir) Putin", indicó el secretario británico de Defensa, John Healey, quien hoy participa en una reunión de ministros aliados del ramo.

El Gobierno británico confirmó en un comunicado que es la primera vez que el país participa en la iniciativa PURL, para enviar interceptores de defensa aérea estadounidenses a Ucrania.