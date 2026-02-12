Un régimen único, gigantes europeos, simplificación y varias velocidades: la fórmula de la UE para relanzar su competitividad

Un mercado para una sola Europa, ese es el objetivo que se han marcado los líderes de la Unión Europea en una cumbre informal celebrada en el castillo medieval de Alden Biesen en Bilzen-Hoeselt (Bélgica), en la que han pactado una hoja de ruta para relanzar la competitividad que deberán traducir en compromisos concretos durante el Consejo Europeo de marzo.

"Los líderes han aceptado el desafío de Enrico Letta de pasar de un mercado único incompleto a 'Un mercado para una Europa'", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, António Costa. "Este retiro supuso un cambio radical", ha manifestado el portugués que apuesta desde que llegara al cargo por este tipo de cumbres informales como modelo para avanzar a nivel político en cuestiones complejas que, a menudo, se atascan en marcos más rígidos.

Los líderes han acercado posturas en cuestiones fundamentales. Ahora, será la Comisión Europea quien tenga hasta el Consejo Europeo de marzo, dentro de apenas un mes, para poner sobre la mesa propuestas concretas. El objetivo es que esas herramientas y reformas estén listas y en marcha entre este año y el que viene.

"Presentaré una hoja de ruta de Una Europa, un mercado", ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. "Un plan de acción que muestra muy detalladamente lo que vamos a hacer con los plazos, con objetivos y con un límite de tiempo", ha subrayado la alemana, que se ha comprometido a pactar esa hoja de ruta tanto con los gobiernos europeos como con la Eurócamara.

Más simplificación

"Hay acuerdo unánime para seguir adelante con nuestra ambiciosa agenda de simplificación", ha dicho Costa. La Comisión ha presentado una decena de paquetes para eliminar, reducir o simplificar normas en ámbitos que van desde lo tecnológico hasta el medioambiente y continuará avanzando en este sentido. Además, Bruselas mira a las capitales y reclama a los países también que armonicen las normas y eviten duplicidades.

Además, Von der Leyen ha reiterado que su Ejecutivo presentará en las próximas semanas el conocido como 'régimen 28', que introducirá normas comunes para las empresas que operan en distintos países. El objetivo es reducir el papeleo y facilitar que estas compañías puedan operar en ese mercado que los europeos aspiran a unificar. "Una regla única y sencilla: esa es la ambición", ha dicho la presidenta.

Gigantes y preferencia europea

Con esta cumbre, cae otra idea que fue tabú durante años, precisamente por miedo al impacto que podía tener en el propio mercado único. "Los dirigentes quieren que surjan auténticos campeones europeos en sectores estratégicos", ha dicho Costa. Una idea impulsada durante años por Francia.

Von der Leyen presentará unas nuevas directrices sobre fusiones el próximo mes de abril que reflejen esta idea. "Estas nuevas directrices sobre fusiones facilitarán el surgimiento de grandes líderes europeos plena competición internacional", ha dicho el presidente francés, Emmanuel Macron, al término de la cumbre.

Otra de las cuestiones que Francia apoya y que parece ganar tracción entre los líderes en la cuestión de la 'preferencia europea' para proteger ciertos sectores estratégicos. "Hay un amplio acuerdo sobre la necesidad de utilizarlo en los sectores estratégicos seleccionados de forma proporcional y dirigida, después del análisis en profundidad para identificar qué, dónde es necesario y útil", ha matizado Costa.

La Europa a varias velocidades

"No hay duda de que en Europa falta inversión", ha reconocido el presidente del Consejo Europeo. Desde hace décadas, los europeos tratan de completar un mercado único de capitales. La propia Comisión Europea presentó hace unas semanas una Unión del Ahorro y la Inversión con el objetivo de desbloquear ese debate.

"Queremos completar la primera fase de la Unión del Ahorro y la Inversión, que incluye la integración del mercado, la supervisión y la titulización, para junio", ha explicado la presidenta. Pero si no hay avances suficientes, Von der Leyen ha abierto la puerta a hacer uso de la cooperación reforzada, un modelo que permite a un grupo de países avanzar en cuestiones donde no haya mayoría suficiente entre los Veintisiete.

La alemana también ha apuntado al 'régimen 28' como otra cuestión en la que trabajar con aquellos países que tengan voluntad de hacerlo más rápido. De alguna manera, certificando que la UE opta por avanzar a varias velocidades cuanto más difícil se hace tomar decisiones. "Trabajaré para evitar la cooperación reforzada", se ha apresurado a decir Costa, que no ha cerrado la puerta a usarla.

Otra cuestión en la que no hay acuerdo pero que la Comisión Europea se ha comprometido a abordar en marzo son los altos precios de la energía. Una cuestión que lastra a buena parte de la industria. Von der Leyen explorará de nuevo si es posible abandonar el modelo que toma la fuente de energía más cara de referencia a la hora de determinar los precios de la electricidad, tal y como pide España.

La cumbre de la cumbre

La reunión del Consejo Europeo ha arrancado sin la presencia de algunos líderes. La italiana Georgia Meloni, el alemán Friedrich Merz y el belga Bart de Wever habían organizado una cumbre previa al encuentro. Este tipo de citas se han hecho cada vez más habituales. Pero esta vez, la mayoría de líderes del bloque estaban presentes.

No todos los líderes estaban invitados y a algunos no les ha gustado la jugada. España ha afeado la organización a Italia, alegando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había venido a la cumbre convocada por el presidente del Consejo Europeo. "Hoy es un día largo de cumbre; no entiendo la necesidad", ha criticado el primer ministro irlandés, Michael Martin, añadiendo que "para ser justos" este jueves era el día de Costa.

El primer ministro belga ha asegurado que todos los países estaban invitados, insistiendo en que la intención no es la de imponer la voluntad de un grupo de países sobre los otros. Al mismo timepo, ha admitido que al participar 19 de los 27, ha dado la impresión de que era una verdadera precumbre. "No ha sido muy elegante respecto a los demás", ha reconocido De Wever.