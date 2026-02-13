Un tribunal declara ilegal la prohibición de Palestine Action, considerada una organización terrorista por el Gobierno laborista

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha dictaminado que la proscripción de la organización Palestine Action es ilegal. La sentencia supone una importante victoria para el grupo propalestino, el cual fue incluido en la lista de organizaciones terroristas el pasado julio por sus llamadas "acciones directas" en el Reino Unido, entre ellas la irrupción de varios activistas en una fábrica de armamento israelí y en la base Brize Norton de la fuerza aérea británica. Los jueces han ordenado, sin embargo, que la prohibición se mantenga en vigor a la espera de que el Gobierno laborista presente un recurso de apelación, algo que ya ha confirmado.

Los tres magistrados aseguran en la sentencia que la prohibición de la organización es “desproporcionada”, a pesar de que algunas de sus acciones sí pueden enmarcarse dentro de la definición de terrorismo. “La naturaleza y la magnitud de las actividades de Palestine Action que entran dentro de la definición de terrorismo aún no han alcanzado el nivel, la magnitud y la persistencia que justifiquen su proscripción”, indica el escrito. El tribunal considera que el grupo promueve su causa política “mediante el fomento de la delincuencia”, pero señala que esto no es suficiente para incluirlo en la lista de organizaciones terroristas, en la que se encuentran organizaciones como Al Qaeda o el Estado Islámico (ISIS).

La proscripción de Palestine Action, propuesta por el Gobierno laborista y respaldada por el Parlamento, había provocado una ola de protestas en todo el país en los últimos meses. Más de 2.700 personas han sido detenidas por mostrar su solidaridad con la organización a través de camisetas o pancartas, unas acciones que podían ser penadas con hasta 14 años de cárcel. “Se trata de una victoria monumental tanto para nuestras libertades fundamentales aquí en Gran Bretaña como para la lucha por la libertad del pueblo palestino, ya que anula una decisión que siempre será recordada como uno de los ataques más extremos contra la libertad de expresión en la historia reciente de Gran Bretaña”, ha asegurado la cofundadora de la organización Huda Ammori.

Recurso del Gobierno

La batalla judicial, sin embargo, sigue adelante. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha mostrado su “decepción” por la decisión del tribunal y ha anunciado que el Gobierno recurrirá la sentencia. “La proscripción de Palestine Action fue el resultado de un proceso de toma de decisiones riguroso y basado en pruebas, respaldado por el Parlamento. La proscripción no impide las protestas pacíficas en apoyo de la causa palestina, otro punto en el que el tribunal está de acuerdo”, ha indicado a través de un comunicado.

A pesar de que la organización seguirá proscrita hasta que se resuelva el recurso, los activistas han mostrado su satisfacción por la que ha sido su segunda gran victoria en los tribunales en menos de dos semanas. A principios de este mismo mes, otro tribunal declaró no culpables de robo agravado a las seis personas que participaron en la acción en la fábrica de armamento de la empresa Elbit Systems UK en agosto de 2024. Un desenlace que los miembros de Palestine Action confían que se repita en los otros casos que siguen abiertos, incluido el de la base militar de Brize Norton.