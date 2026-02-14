Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos y cinco heridos por un ataque con misiles ucranianos en la región rusa del Bélgorod

Al menos dos civiles han fallecido y cinco más han resultado heridos como consecuencia de un ataque con misiles ucranianos perpetrado a última hora de este viernes sobre la región rusa de Bélgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, han informado las autoridades locales.

"Dos personas murieron y cinco resultaron heridas. Una gran tragedia para todos nosotros, una pérdida irreparable. Quienes restauraban el suministro de la calefacción y de la electricidad a nuestros hogares, hoy dieron su vida", ha comunicado el gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, en su canal de Telegram.

Gladkov ha lamentado que la agresión ha dejado sin calefacción ni electricidad a buena parte de la zona afectada, por lo que "es imposible comprender la magnitud de la destrucción" por el momento. Los trabajos de evaluación de daños, ha agregado, comenzarán este sábado por la mañana "y las obras de restauración (lo harán) inmediatamente después".