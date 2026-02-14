Francia
Al menos tres muertos, dos británicos y un francés, en una avalancha en los Alpes franceses
Recomiendan "extremar la precaución" en todas las actividades de montaña fuera de los caminos señalizados debido al riesgo de avalanchas
EP
Al menos tres esquiadores --dos ciudadanos de Reino Unido y uno francés-- han perdido la vida este viernes tras una avalancha en la región francesa de Saboya, en la cordillera de los Alpes, en medio una gran alerta por el paso de la tormenta 'Nils'.
Otra persona --también de nacionalidad británica-- se encuentra hospitalizada y formaba parte junto con las dos víctimas de Reino Unido de un grupo de cinco personas que esquiaban en la zona acompañados por un instructor, que ha salido ileso, según informa la cadena BMFTV. Por su parte, el esquiador francés practicaba el deporte en solitario.
Las autoridades francesas han abierto una investigación para determinar las circunstancias del accidente. La avalancha ha tenido lugar a las 11.30 horas (hora local) en una zona fuera de pista y las labores de rescate han podido finalizarse con rapidez debido a que todos los afectados tenían equipamiento de emergencia.
La agencia Météo France ha recomendado "extremar la precaución" este sábado en todas las actividades de montaña fuera de los caminos señalizados debido al riesgo de avalanchas que se sitúa en el cuarto nivel de un total de cinco.
"La alerta naranja se levantó esta mañana, pasando a amarilla. Sin embargo, casi todas las cordilleras de Saboya están clasificadas como de alto riesgo de avalanchas, nivel 4/5, por Météo France.
En este contexto, y tras estas nevadas sin precedentes, la Prefectura de Saboya desaconseja encarecidamente las actividades fuera de pista, el esquí de travesía y las raquetas de nieve", indicaba la Prefectura de Saboya en redes sociales esta misma mañana.
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad