Conferencia de Seguridad
Zelenski: "Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones"
El presidente ucraniano responde al apremio de Trump pidiendo garantías de seguridad sólidas para su país
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha respondido a los apremios de Donald Trump para que cierre un acuerdo con Rusia y convoque elecciones presidenciales, con su propio desafío: "Nosotros estamos dispuestos. Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones", afirmó, desde la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), preguntado sobre esa cuestión. "Entiendo las señales que nos manda el presidente (Trump). Tal vez está preparando el clima para la próxima reunión en Ginebra", añadió Zelenski, en alusión a la tercera reunión entre ucranianos y rusos, bajo mediación estadounidense, que tendrá lugar en la ciudad suiza la próxima semana, del 17 y 18.
"Estamos dispuestos a hablar. Y hemos aceptado ya muchos compromisos. ¿A qué están dispuestos los rusos?", recalcó Zelenski, en un debate compartido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el senador republicano de EEUU, Roger F. Wicker. Para el líder ucraniano, lo importante es que se dé a su país las garantías de seguridad sólidas que vienen reclamando, lo que depende tanto de Trump como de la aprobación del Congreso estadounidense. "Tenemos acuerdos sólidos, preparados para ser firmados con EEUU y con Europa. Un acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra. De ello depende que Europa y Ucrania no se encuentre ante la siguiente guerra en unos años", añadió.
Zelenski atajó así esa pregunta, en medio de las expectativas depositadas en la nueva ronda de Ginebra y las supuestas presiones de Trump para que acepte renuncias territoriales, además de la celebración de los comicios. "No tengo experiencia en elecciones en un país en guerra. La situación actual no es comparable a tiempos de (Abraham) Lincoln. Estamos siendo bombardeados a diario. Nuestros soldados tienen que poder votar", argumentó.
Apoyo europeo
En su intervención ante la MSC, Zelenski agradeció una y otra vez todos los apoyos recibidos de sus aliados occidentales, especialmente los europeos. Recordó que la mayoría de los misiles y sistemas de defensa que recibe Ucrania proceden de Europa. Pero también lamentó que las decisiones políticas discurran más lentamente que la guerra. "Los ataques rusos se producen noche tras noche", recordó.
Las armas que se usan "están evolucionando más rápidamente que las decisiones políticas", dijo; convendría que el estamento político reaccionara con la celeridad con que se aplican los electricistas y operarios, que son capaces de dar "respuestas inmediatas" para reparar las infraestructuras energéticas destruidas por los ataques rusos. "Trabajan al 100 % de sus capacidades y salvan vidas a diario, aquí y ahora".
Zelenski se vio arropado en Múnich por sus aliados occidentales y especialmente los europeos. El viernes mantuvo varias reuniones, en distintos formatos, con el canciller alemán, Friedrich Merz, el premier británico, Keir Starmer y el presidente francés, Emmanuel Macron, así como con la líder danesa, Mette Frederiksen, el finlandés Alexander Stubb y el polaco Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No estuvo en las rondas del viernes el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, supuestamente por cuestiones de agenda, aunque se espera que sí haya un encuentro a lo largo de este sábado.
La ronda de reuniones se produjo tras confirmarse la nueva cita en Ginebra, que sigue a las mantenidas en los Emiratos Árabes Unidos. Fruto de esas conversaciones fue un intercambio de prisioneros, pero se mantienen escollos importantes como la exigencia rusa de que Ucrania renuncie al Donbás, incluida la parte que aún no controlan las tropas de Vladímir Putin. "Dividir a Ucrania para satisfacer a Rusia no traerá la paz", advirtió Zelenski, en su intervención ante la MSC.
