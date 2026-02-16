Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Hamás condena la decisión de Israel de designar zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este domingo la decisión de Israel de aprobar la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" como un intento de "robar y judeizar" los territorios palestinos y ha considerado la medida "nula" y carente de legitimidad. "Es un intento de imponer por la fuerza el asentamiento y la judaización sobre el terreno, en flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas", ha señalado en un comunicado difundido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo.

Al menos cuatro muertos en un bombardeo israelí en Líbano a pesar del alto el fuego Al menos cuatro personas han muerto en un ataque aéreo israelí cerca de Masnaa, en el sur de Líbano y cerca de la frontera con Israel. Los fallecidos serían miembros del grupo palestino Yihad Islámica. El incidente ha ocurrido en la zona de Majdel Anyar, en el valle de la Bekaa, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera israelí, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA. En redes sociales ha circulado una imagen de un coche calcinado que sería el objetivo del ataque.

Dubravka Suica, comisaria de la UE para el Mediterráneo, asistirá en Washington a la reunión de Junta de Paz para Gaza La Comisión Europea confirmó este domingo que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, asistirá a la primera reunión de la Junta de la Paz para Gaza creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo jueves en Washington. "Puedo confirmar que la comisaria Suica participará en el evento de Gaza el 19 de febrero en nombre de la Comisión Europea", confirmó a EFE una portavoz comunitaria. Según la Comisión Europea, con esta participación "la CE no se convierte en miembro de la Junta de Paz, sino que contribuye a las conversaciones sobre la recuperación y la reconstrucción de Gaza tras la guerra".

Trump asegura que su Junta de la Paz ya ha recaudado más de 4.000 millones de euros para reconstruir Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que los líderes participantes de su Junta de la Paz para Gaza han conseguido recabar ya más de 5.000 millones de dólares (más de 4.200 millones de euros) que destinará a la reconstrucción del enclave palestino en un futuro de posguerra con Israel. En un mensaje publicado en redes sociales, Trump se declara convencido de que la reunión de líderes de la Junta el próximo jueves 19 en Washington representará el pistoletazo de salida del que será el "organismo internacional más importante de la historia".

Israel mata al menos 13 gazatíes en oleada de ataques sobre la Franja Al menos 13 palestinos murieron este domingo en la oleada de ataques que el Ejército de Israel ha llevado a cabo a lo largo de la Franja de Gaza desde la pasada madrugada, según datos acumulados del Ministerio de Sanidad de Gaza y de la agencia palestina de noticias WAFA. Esta última detalló que tres palestinos murieron por ataques aéreos israelíes contra la ciudad de Gaza y Beit Lahia (norte del enclave), sumándose así a los reportados por fuentes hospitalarias a EFE en otros dos ataques separados en el norte y sur de la Franja esta mañana.

Netanyahu dice que Hamás debe entregar sus armas ligeras porque ya no tiene pesadas El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el grupo islamista Hamás debe entregar sus armas ligeras en Gaza porque ya "prácticamente" no posee armas pesadas en el enclave palestino: "El arma pesada, la que causa más daño, se llama AK-47", afirmó. Según Netanyahu, la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implica el desarme total de Hamás, un asunto que aún está encima de la mesa sin posiciones claras del grupo islamista sobre el armamento que está dispuesto a entregar.

Netanyahu quiere que Irán limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos El primer ministro israelí, Benjamín Netanyau, afirmó este domingo que una de las condiciones que Israel pone para un acuerdo entre Estados Unidos e Irán es que limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos. En un acto celebrado en Jerusalén, Netanyahu afirmó que un acuerdo debe tener varios componentes: que todo el material de enriquecimiento de uranio salga del país, que se desmantele su infraestructura para hacerlo, que se limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles y que Irán deje de financiar "el eje del terror", en referencia a grupos como Hizbulá.

Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con EEUU en Ginebra el martes El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Políticos iraní, Mayid Tajt Ravanchi, ha confirmado este domingo que la próxima ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní con Estados Unidos tendrá lugar el próximo martes en Ginebra. "La pelota está en el tejado de Estados Unidos. Si son sinceros, estoy seguro de que estamos encaminados a alcanzar un acuerdo", ha afirmado Tajt Ravanchi en una entrevista con la cadena de televisión británica BBC. "Vamos a hacer todo lo que podamos, pero la otra parte también tiene que demostrar que son igualmente sinceros", ha apuntado. Tajt Ravanchi ha destacado que la primera ronda de contactos, celebrada en Omán el 6 de febrero ha ido "más o menos en una dirección positiva, pero es muy pronto aún para juzgarlo".

El gobierno tecnócrata de Gaza pide "control total" para facilitar la entrada de ayuda y la reconstrucción El Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), el gobierno tecnócrata que asumirá la gestión del enclave palestino en virtud del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado la necesidad de que tenga "control total" en el territorio para facilitar la entrada y distribución de ayuda humanitaria y el inicio de la reconstrucción. "El control total del CNAG es por consiguiente esencial para desbloquear el apoyo internacional a la recuperación, la reconstrucción y garantizar una retirada israelí completa y el restablecimiento de la normalidad", ha planteado el organismo en un comunicado. Aboga así por un "control total administrativo, civil y policial" que "no es meramente procedimiental". "No se puede esperar que el CNAG desempeñe sus responsabilidades sin un control total administrativo, civil y policial para aplicar su mandato con eficacia. La responsabilidad debe ir con las herramientas necesarias para cumplir", ha argumentado.