Rubio mantiene conversaciones secretas sobre Cuba con el nieto de Raúl Castro, según Axios

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha estado manteniendo en secreto conversaciones con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 'Raulito' o 'El Cangrejo', y saltándose los canales oficiales del Gobierno de Cuba. Eso al menos ha publicado este miércoles el portal Axios, citando a tres fuentes amparadas por el anonimato.

Ese diálogo, según una de las fuentes del portal, no se entiende como "negociaciones" sino algo más informal que esa fuente define como "conversaciones sobre el futuro".

La información concuerda con noticias de diálogos informales que han estado produciéndose, siempre con fuentes anónimas, en las últimas semanas, conforme Washington ha estrechado el cerco sobre una isla que se ve al borde del colapso humanitario, sufriendo la peor crisis de las últimas décadas y con el Gobierno comunista en la situación más débil de los últimos 67 años.

Lo que no está tan claro es cómo el diálogo cuadra con las declaraciones que hizo el lunes a bordo del Air Force One el presidente, Donald Trump, que tras volver a definir a Cuba como "una nación fallida" declaró: "Estamos hablando con ellos. Deberían hacer un acuerdo". Según Axios, no obstante, es una señal de que Washington ve a Raúl Castro, y no al presidente Miguel Díaz-Canel, como la persona fundamental para tomar decisiones sobre el futuro.

Cuba, como ya ha hecho ante informaciones previas, ha negado que haya diálogo ni de alto nivel ni a nivel intermedio. "Ha habido intercambio de mensajes", respondió en un comunicado a Axios el Gobierno de La Habana, replicando el mensaje que ya dio cuando se publicó que representantes de la CIA habían mantenido conversaciones en México con Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl.

"Trump aún tiene que decidir"

"Nuestra posición, la del Gobierno de EEUU, es que el régimen se tiene que ir", ha dicho una de las fuentes de Axios, que ha matizado que la forma que tome esa marcha "depende de Trump" y ha reconocido que el presidente "aún tiene que decidir".

Trump estrechó la soga que asfixia a Cuba con una orden ejecutiva el 29 de enero amenazando con aranceles a cualquiera que vendiera o suministrara petróleo a la isla. Ese decreto llegó menos de un mes después de la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela, que asestó un duro golpe a Cuba al dejarle sin su suministro fundamental de crudo pero, también, por el asesinato de los 32 cubanos que protegían al líder de Caracas.

Se plantea difícil que Trump pueda replicar en Cuba el modelo que ha seguido en Venezuela, donde ha permitido a Delcy Rodríguez, parte del régimen de Maduro, seguir al frente del país a cambio de acuerdos sobre petróleo y otras áreas de influencia. Incluso si lograra un modelo paralelo en un país con profundas diferencias estructurales políticas, sociales, económicas e históricas, es dudoso que fuera a contar con el apoyo de los cubano-estadounidenses para hacerlo.

Rubio y 'Raulito'

Las conversaciones entre Rubio y 'Raulito', siempre según las fuentes de Axios, están siendo "sorprendentemente amistosas" y "no hay diatribas sobre el pasado" sino que abordan "el futuro".

Washington ve al nieto de Raúl Castro, de 41 años, como el "ojito derecho" de ese líder de facto, de quien fue escolta. Ve con interés los aliados que tiene en Gaesa, el conglomerado militar-empresarial de la isla que maneja numerosas actividades económicas, incluyendo el turismo, y a cuyo frente estuvo su padre, un general que falleció en 2022. Lo consideran representante de una generación más joven de cubanos que tiene una visión más empresarial y que considera que el régimen comunista les ha fallado.