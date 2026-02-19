Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cumbre de IA en India

Bill Gates cancela su participación en el congreso de la IA de India tras su implicación con el caso Epstein

La cumbre cuenta con la participación de altos directivos de empresas de IA como OpenAI, Google DeepMind, Microsoft, Meta o Anthropic

Bill Gates

Bill Gates

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

El India AI Impact Summit 2026, la cumbre internacional sobre inteligencia artificial en la que ha participado el presidente español Pedro Sánchez, ha contado este jueves con la plana mayor de Silicon Valley. Por Bharat Mandapam, en Nueva Delhi, han desfilado popes de la industria tecnológica como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; Brad Smith, presidente de Microsoft; Dario Amodei, de Anthropic; o Demis Hassabis, de Google DeepMind, entre otros.

Sin embargo, el evento mundial ha contado con una ausencia destacada de última hora. Se trata de Bill Gates, cuyo discurso ha sido cancelado con escasa antelación. "Tras una cuidadosa consideración, y con el fin de garantizar que la atención se mantenga centrada en las prioridades clave de la Cumbre sobre IA, el Sr. Gates no pronunciará su discurso de apertura", ha informado la Gates Foundation en un comunicado.

A lo largo de las últimas semanas, el cofundador de Microsoft se ha visto implicado de nuevo con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Los documentos desclasificados a finales de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos constatan que el magnate tecnológico mantuvo contacto con el influyente financiero y depredador sexual entre 2011 y 2014, cuando ya había sido condenado por prostituir a una menor de edad. Gates viajó en el jet privado de Epstein y participó en alguna de sus fiestas, si bien no hay pruebas de que lo impliquen en sus delitos. Ambos compartían misión filantrópica.

Noticias relacionadas

La relación entre ambos, ya conocida, ha vuelto a ocupar portadas en los últimos días. Su exesposa, Melinda Gates, mencionó la sintonía de Gates con Epstein como uno de los factores que influyeron en su divorcio en 2021. Probablemente, hubo más motivos. En 2023, The Wall Street Journal destapó que el informático tuvo una aventura con la jugadora de bridge Mila Antonova y que el magnate financiero habría tratado de utilizar esa información para chantajearle cuando su relación se enfrió.

