EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Asturias pone en marcha un proyecto de ayuda a Cuba para paliar los efectos del "asedio energético"

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, a través de la Dirección General de Agenda 2030, pondrá en marcha una nueva línea de colaboración con Cuba para impulsar iniciativas ligadas a la energía solar y el desarrollo estratégico, con el fin de hacer frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha explicado que uno de los objetivos es paliar los efectos del "asedio energético" y el bloqueo "ilegal e ilegítimo" que sufre el pueblo cubano desde hace 64 años, "a pesar de haber recibido más de 30 condenas de la ONU por violación de los derechos humanos".

El programa, dotado con 20.000 euros, se centrará en la movilidad sostenible y la colaboración con la Universidad de La Habana. Por un lado, se financiarán kits de carga solar, para facilitar la autosuficiencia energética en la isla, especialmente en entornos rurales y periurbanos; por otro, el acompañamiento para la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Provincial de La Habana.