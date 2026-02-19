Conflicto en Oriente Próximo
Irán realiza maniobras navales con Rusia y lanzamientos de misiles balísticos ante la escalada de tensiones con EEUU
Medios estadounidenses aseguran que Washington estaría preparada para atacar a la República Islámica este fin de semana, a pesar de que el presidente de EEUU, Donald Trump, no habría dado aún la orden
Irán ha celebrado este jueves maniobras navales junto con Rusia en el estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del comercio de crudo mundial, además de pruebas de lanzamientos de misiles balísticos, según ha informado la agencia de noticias de la Guardia Revolucionaria iraní, IRNA.
Estas maniobras y acciones militares de la República Islámica llegan en un momento de altísima tensión en la región entre Teherán y Estados Unidos, que se encuentran negociando un acuerdo nuclear que, lento, parece no complacer las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump.
Washington ha explicado en el pasado que para llegar a un acuerdo, Irán debe abandonar su enriquecimiento de uranio —llevado el año pasado hasta niveles muy cercanos a los necesarios para desarrollar la bomba atómica— además de poner límite a su programa de misiles y de ayuda a milicias en todo Oriente Próximo.
Irán ha rechazado por completo toda estas demandas, y ha puesto sobre la mesa, tan solo, la entrega de una pequeña parte de su uranio enriquecido a cambio del levantamiento de todas las sanciones económicas estadounidenses. Las posiciones no pueden estar más alejadas.
"El jefe se está hartando. Algunas personas a su alrededor le avisan de que sería una mala idea ir a la guerra contra Irán, pero creo que hay un 90% de posibilidades que veamos una acción militar directa en las próximas semanas", declaró este miércoles por la noche un oficial anónimo de la Casa Blanca al medio estadoundiense Axios. El jefe, por supuesto, es Donald Trump.
Inminencia de un ataque
Durante la madrugada de este miércoles al jueves, varios medios de EEUU han estado publicando filtraciones en una dirección parecida, asegurando que el Pentágono estará listo este fin de semana para empezar una posible campaña de ataques, que se extenderían durante varias semanas, según publican CNN y la televisión CBS.
Estos ataques serían coordinados y llevados a cabo conjuntamente con Israel, y serían mucho más potentes que los realizados durante la guerra de 12 días entre Irán y el Estado hebreo de junio de 2025.
"Las consecuencias de un ataque no serían buenas. Hay riesgo real de que ocurra un accidente nuclear", ha declarado este jueves el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, cuyo gobierno, firme aliado de Irán, se ha incluso ofrecido a hacer de intermediario entre Washington y Teherán. Este papel, sin embargo, lo han tenido Omán, Qatar y Turquía hasta la fecha.
"Estamos vigilando las reacciones de los países de la región, y nadie quiere que la tensión suba. Todos entienden que lo que ocurre es jugar con fuego", ha continuado Lavrov, mientras su país ha participado en las maniobras navales iraníes de este jueves.
La cooperación militar entre Rusia e Irán, de hecho, es total: Irán ha vendido y licenciado la producción de sus drones kamikaze a Moscú para que los rusos los usen a diestro y siniestro en Ucrania. Rusia, por su parte, ha ayudado a Irán a restablecer sus sistemas de misiles balísticos, diezmados en junio en la guerra contra Israel.
