Venezuela

Albares anuncia que pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía

Insta a Rodríguez a "crear las condiciones" para que los venezolanos puedan regresar al país

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el director general de Casa Asia, José Pintor.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el director general de Casa Asia, José Pintor. / EUROPA PRESS

EP

Barcelona

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que pedirá a la Unión Europea levantar las sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por unanimidad este viernes en el país.

En declaraciones en Barcelona antes de presentar la Estrategia Española para Asia y Pacífico 2026-29 a los embajadores asiáticos en España, Albares ha asegurado que la UE debe enviar "un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa".

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también", ha subrayado el ministro.

Lo más amplia posible

Albares ha destacado que la amnistía se haya aprobado por unanimidad, con los votos de la oposición venezolana, y ha deseado que sea lo más amplia posible y permita "que los presos políticos puedan salir a la calle".

"Animamos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, a que se creen las condiciones para que aquellas personas que en estos momentos están fuera de Venezuela, 200.000 de ellos viviendo aquí en España, aquellos que quieran puedan regresar a Venezuela", ha reclamado el ministro.

Además, ha recordado que la UE no sancionó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "porque normalmente la Unión Europea, cuando establece sanciones individuales siempre deja fuera a presidentes y ministros de Asuntos Exteriores, precisamente para mantener el cauce de diálogo abierto".

TEMAS

El PP denuncia deficiencias y falta de personal en el Juan Carlo Beiro de Langreo: “Es el polideportivo de Asturias que más tiempo cierra al año”

La OCU sentencia a la popular crema Nivea: "Su eficacia..."

Alivio en el Telecable: Marta Piquero, una de las mejores jugadoras del mundo, viaja con el equipo a Lérida

Atención familias: empieza el proceso para matricularse en Asturias el próximo curso desde Educación Infantil a Secundaria

Ventanas deterioradas que precisan un cambio “urgente”, humedades y goteras, entre las deficiencias detectadas en cinco centros educativos de Oviedo

