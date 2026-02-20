EEUU captura a Maduro, en directo | La histórica ley de amnistía abre un nuevo capítulo para el futuro político de Venezuela

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa anuncia su libertad plena

El opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue liberado la madrugada de este viernes tras aprobarse el jueves una histórica ley de amnistía en el Parlamento de Venezuela, anunció el propio dirigente en su cuenta de X, donde también pidió poner el "foco" para que Venezuela vuelva a ser "libre".

"Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena", dijo Guanipa en su cuenta de la red social.

El también exdiputado consideró que la ley aprobada en el Parlamento "no es ninguna amnistía" sino un documento que pretende "chantajear a muchos venezolanos inocentes" y que excluye a gente que todavía se encuentra encarcelada.