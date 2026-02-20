Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Muere una persona en un ataque con drones de Ucrania contra Sebastopol, en la península de Crimea

Al menos una persona ha muerto este viernes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Ucrania contra la ciudad de Sebastopol, la ciudad más poblada de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, en el marco de la guerra desatada hace cerca de cuatro años por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El alcalde de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, ha indicado que la víctima mortal, un hombre, ha sufrido "heridas de metralla en la cabeza y el pecho" por "el impacto de los fragmentos de un dron interceptado". "Una ambulancia llegó rápidamente al lugar, pero no pudo salvarle la vida. Nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos del fallecido", ha dicho.