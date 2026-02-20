El Mercosur y la UE se reúnen y logran cerrar un acuerdo comercial congelado desde 2019

La Unión Europea y el Mercosur anunciaron este viernes en Montevideo su acuerdo comercial después de febriles negociaciones que permitieron evitar una nueva postergación, como en 2019. “Este es un hito histórico”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. “Permítanme agradecer a los negociadores. Han trabajado en pos de un acuerdo ambicioso y equilibrado”, añadió, delante de los presidentes de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, Luis Lacalle Pou, Javier Milei, Luiz Inacio Lula da Silva y Santiago Peña, respectivamente.

Von der Leyen recordó que el vínculo entre la UE y el Mercosur “es uno de los más fuertes en el mundo” y que se fortalecerá “como nunca antes” en momentos “cada vez más confrontativos" donde “las democracias pueden apoyarse mutuamente” frente a los “vientos de fragmentación”. El tratado es un mensaje “a nuestras regiones”. Se ha diseñado en función de “intereses comunes” que permitirá crear un mercado de más de 700 millones de consumidores, con mejores trabajos y precios. “Esta es una alianza de comercio e inversiones jamás vista”.

La presidenta de la Comisión Europea es una de las principales impulsoras de un acuerdo que posibilitaría a las empresas europeas dejar de pagar 4.000 millones en aranceles que rigen en la subregión. La secundan Alemania, España, Portugal, Suecia y otros países de la eurozona. Berlín está especialmente interesada en un final feliz. Alemania encabeza la lista de exportadores europeos al Mercosur. Italia, el tercer exportador de la UE al bloque sudamericano, no ha fijado una posición firme sobre su adhesión al grupo opositor.

La cita montevideana se presentaba propicia para avanzar en la resolución de los problemas pendientes. Si bien las cuestiones técnicas demoraron el entendimiento, existe una nueva voluntad política. Así lo ha dado a entender la directora general de Comercio de la Comisión Europea, Sabine Weyand. "El trabajo ha avanzado, los debates están en marcha también a nivel político. El comisario Maros Sefcovic está plenamente involucrado en que las conversaciones progresen".

La premura de Von der Leyen se expresa en números. El comercio entre China y América Latina se multiplicó por 26 entre 2000 y 2020. Ha pasado de 12.000 millones de dólares a 315.000 millones. Por su parte, el intercambio entre la región y la UE en 2022 ha sido de 293.090 millones de euros.

Idas y venidas

Las negociaciones entre los miembros de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, más Bolivia) han tenido avances y retrocesos desde los años noventa. A fines de 2019, parecían creadas las condiciones para firmar el acuerdo. Argentina, gobernada entonces por el derechista Mauricio Macri, festejó por anticipado. Sin embargo, la UE pidió incluir una cláusula vinculada con el cuidado medioambiental, el llamado "Pacto Verde". Alberto Fernández, el sucesor de Macri, y luego Lula, tras asumir el cargo en 2023, solicitaron a cambio revisar cuestiones arancelarias. No se pudo avanzar a la velocidad esperada.

Desde la llegada de Lula, Brasil ha redoblado sus esfuerzos para alcanzar el entendimiento. Se trata del segundo productor y primer exportador mundial de carne vacuna. El sector pecuario del gigante sudamericano tiene un especial interés en la apertura del mercado europeo. La responsabilidad de ese sector en la deforestación suele ser impugnada especialmente desde Francia y, también, Irlanda.

La cumbre de Montevideo tiene otras curiosidades políticas. El ultraderechista Javier Milei volverá a encontrarse con su colega brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva. Un abismo ideológico los separa pero esa distancia se podría reducir en lo que respecta a la aprobación del acuerdo con la UE. Los principales socios del bloque tienen no obstante serias diferencias sobre su funcionamiento. Buenos Aires quiere que el Mercosur flexibilice sus regulaciones internas. Milei, en los hechos, ve con mayor simpatía un pacto de libre comercio con Estados Unidos al asumir Donald Trump.

Posibles escenarios

El acuerdo deberá sortear otros desafíos. 'Folha' recordó que la ratificación del tratado en Bruselas "es el siguiente capítulo complejo de la historia". Debe someterse a una revisión técnica y a la votación del documento en el Parlamento Europeo, antes de trasladarse a los parlamentos de cada país miembro de la UE. El acuerdo se aprueba con el aval de 15 de los 27 países europeos, siempre que reúnan al 65% de la población total de la zona. Las legislaturas de los miembros del Mercosur deben hacer lo propio. Nada está completamente garantizado. "Una salida propuesta sería separar la parte política de la comercial. Esta última podría aprobarse por mayoría simple en el Parlamento Europeo, sin ningún otro requisito", señaló el diario paulista.