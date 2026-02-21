Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Irán advierte a la ONU que responderá "decisivamente" si enfrenta una agresión militar

El ejército de Estados Unidos prepara un posible ataque a Irán a la espera de la decisión de Trump

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza.

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Laura Matamoros desvela cómo fue su encontronazo con Carlo Costanzia pese a la petición de Alejandra Rubio: "Sacó un tema sobre malos tratos"

Colas este fin de semana en Primark para hacerse con la prenda para correr que todo el mundo quiere (por 15 euros)

Más de 300 litros de chocolate y 2.400 casadiellas, el Antroxu más dulce de Llanera, que hace balance de una fiesta que "se comparte en cada rincón del concejo”

Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes

