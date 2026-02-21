En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Irán advierte a la ONU que responderá "decisivamente" si enfrenta una agresión militar
El ejército de Estados Unidos prepara un posible ataque a Irán a la espera de la decisión de Trump
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Al menos seis muertos y 25 heridos en bombardeos israelíes contra el este del Líbano
Al menos seis personas murieron y otras 25 resultaron heridas este viernes en una serie de bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, donde el Estado judío dice haber alcanzado cuarteles pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá.
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que el balance "inicial" de víctimas por los ataques se sitúa en seis fallecidos y 25 heridos, que han sido trasladados a diversos hospitales de la región.
Ataques israelíes matan a tres personas en el mayor campamento de refugiados de Líbano
Un ataque israelí contra un "cuartel general" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha dejado al menos tres muertos en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, situado en las afueras de la ciudad libanesa de Sidón, en un recrudecimiento de sus bombardeos contra el país a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.
Primero, las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que han bombardeado "posiciones de Hamás" en el campo de Ain al Hilweh, las cuales eran utilizadas por "el grupo terrorista para perpetrar ataques contra Israel".
Israel anuncia ataques contra "posiciones de Hamás" en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano
El Ejército de Israel ha informado este viernes de que ha atacado un "cuartel general" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, situado en las afueras de la ciudad libanesa de Sidón, a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.
Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que han bombardeado "posiciones de Hamás" en el campo de Ain al Hilweh , las cuales eran utilizadas por "el grupo terrorista para perpetrar ataques contra Israel".
El Ejército israelí, en "alerta máxima" en medio del aumento de las tensiones con Irán
El Ejército de Israel ha afirmado que está en "alerta máxima" en medio del extenso despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo y las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque contra Irán en caso de que la vía diplomática para alcanzar un acuerdo no llegue a buen puerto.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel están en alerta máxima, con los ojos bien abiertos en todas direcciones", ha expresado el portavoz del Ejército, el general Effie Defrin, quien ha confirmado que supervisan de forma constante los acontecimientos regionales ante "cualquier cambio en la realidad operativa".
Trump reitera que continúa sopesando un ataque militar "limitado" contra Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retirado este viernes que un posible ataque militar contra Irán entra dentro de las posibilidades en una semana marcada por el incremento de efectivos norteamericanos en la región, comenzando por los dos grupos de ataque liderados por los portaaviones 'Abraham Lincoln' y 'Gerald Ford'.
Trump se ha referido de nuevo a la situación en Irán y las amenazas de un ataque en una breve declaración antes de su desayuno de este viernes con los gobernadores republicanos del país, que está ocurriendo ahora mismo a puerta cerrada tras retirar a los medios de la sala.
Sin embargo, Trump ha podido contestar una sola pregunta sobre el posible ataque. "¿Que si estoy considerando un ataque limitado contra Irán?. Lo más que puedo decir es que me lo estoy pensando. Supongo que me lo estoy pensando", ha dicho.
Hamás tilda de "humillación" la restricción al acceso a la Explanada de las Mezquitas durante el Ramadán
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este viernes a la "ocupación criminal israelí" de "humillar" a los palestinos han restringir el acceso a la Explanada de las Mezquitas, complejo religioso llamado Monte del Templo por los judíos y en el que se encuentra la importante mezquita de Al Aqsa, durante el Ramadán.
"Subrayamos la importancia de seguir movilizándonos e intensificando la vigilia en nuestra mezquita durante este mes sagrado, y protegerla así de los planes de la ocupación y las ambiciones de los colonos", ha manifestado Hamás en un comunicado.
Rusia e Irán abordan el programa nuclear iraní y las conversaciones en Suiza entre Teherán y Washington
Los gobiernos de Rusia e Irán han abordado este viernes el programa nuclear de Teherán, incluidos los últimos contactos indirectos entre las autoridades iraníes y estadounidenses en Omán y Suiza, en medio del aumento de las tensiones y el despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo.
Así, los ministros de Exteriores de Rusia e Irán, Sergei Lavrov y Abbas Araqchi, respectivamente, han mantenido una conversación telefónica para "intercambiar puntos de vista sobre la situación en torno al programa nuclear iraní, incluidos los resultados de las conversaciones indirectas irano-estadounidenses en Ginebra".
Bruselas sostiene que la exhibición de la bandera de la UE en la Junta de Paz fue "decisión del organizador"
La Comisión Europea ha asegurado este viernes que la presencia de la bandera de la Unión Europea durante la reunión inaugural del denominada Junta de Paz en Washington fue "decisión del organizador", al mismo tiempo que ha negado que la participación de la comisaria Dubravka Suica implique respaldo político alguno a la iniciativa.
"Las banderas en la reunión, efectivamente, se exhibieron en el panel de la Junta por la Paz. Esto se aplicaba tanto a las banderas de los miembros como a las de los participantes en el debate más amplio. Fue una decisión del organizador", ha afirmado el portavoz comunitario Guillaume Mercier, al ser preguntado por la visibilidad de la enseña europea bajo la "P" de 'Peace' en un panel decorativo durante el acto celebrado en la capital estadounidense.
Hamás denuncia las restricciones para acceder a Al Aqsa impuestas por Israel en Ramadán
El grupo islamista Hamás llamó este viernes al pueblo palestino a continuar "la movilización popular" e intensificar su presencia en la Mezquita de Al Aqsa de Jerusalén en respuesta a las restricciones impuestas por Jerusalén al acceso de fieles al lugar sagrado.
"Mientras las fuerzas de ocupación sionistas obstruyen el acceso de los palestinos a la sagrada Mezquita de Al Aqsa e impiden que miles de personas realicen las oraciones del viernes de Ramadán, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) afirma la necesidad de continuar la movilización popular", aseveró el grupo en un comunicado.
Unos 80.000 palestinos rezan en Al Aqsa en Ramadán en medio de restricciones israelíes
Unos 80.000 palestinos participaron en los rezos del medio día a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, que alberga la mezquita de Al Aqsa, en el primer viernes del Ramadán y en medio de las restricciones de acceso impuestas por Israel, informaron a EFE fuentes del Waqf, la entidad jordana que administra el lugar sagrado.
Otros años, con menores restricciones por parte de las autoridades israelíes, los asistentes superaban los 200.000, recordó esta fuente, que lamentó que las cifras de los últimos días recuerdan a días normales, y no al mes sagrado del islam.
