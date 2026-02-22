Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abaten a un joven que intentó entrar en la residencia de Trump de Mar-a-Lago

La identidad de la víctima se mantiene de momento en secreto, pendiente de notificación familiar

El recinto presidencial de Mar-a-Lago en Florida.

El recinto presidencial de Mar-a-Lago en Florida. / EP

EFE

Washington

El Servicio Secreto de EEUU abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Su comunicado precisó que los agentes actuaron hacia las 01.30 de la mañana hora local tras una entrada no autorizada en la residencia del líder republicano en Mar-a-Lago. En el momento de los hechos no había ninguna persona bajo la protección de los Servicios Secretos, dando a entender que el mandatario no estaba en el lugar.

La identidad del joven, que tenía unos 20 años, no se difundirá hasta que sus familiares no hayan sido informados de su muerte.

La nota difundida en redes sociales precisa que el hombre fue localizado en la puerta norte de Mar-a-Lago con lo que parecía ser un arma y un bidón de combustible.

Los agentes del Servicio Secreto y de la Oficina del Sheriff de Palm Beach se enfrentaron al joven y en ese intercambio hubo disparos. Según el comunicado, ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido.

Lo sucedido está bajo investigación y los agentes implicados estarán de baja administrativa a la espera de las conclusiones de las pesquisas.

