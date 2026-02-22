Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desfile Carnaval OviedoAngulerosComercio en Asturias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Irán advierte a la ONU que responderá "decisivamente" si enfrenta una agresión militar

El ejército de Estados Unidos prepara un posible ataque a Irán a la espera de la decisión de Trump

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza.

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
  3. Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
  4. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  6. Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  8. Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado

El consejo de José Ortega Cano a Gloria Camila por su cumpleaños: "Con 30 años es mejor estar sola"

El consejo de José Ortega Cano a Gloria Camila por su cumpleaños: "Con 30 años es mejor estar sola"

La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana

La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana

Las mascotas de Grado ya tienen cita en la "perruquería": el servicio de lavado, corte y peinado se suma a las iniciativas de autoempleo de jóvenes que se están dando en la villa

Las mascotas de Grado ya tienen cita en la "perruquería": el servicio de lavado, corte y peinado se suma a las iniciativas de autoempleo de jóvenes que se están dando en la villa

La nueva peluquería canina de Grado, en imágenes

La nueva peluquería canina de Grado, en imágenes
Tracking Pixel Contents