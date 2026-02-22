La violencia se adueña de México tras la muerte del jefe narco 'El Mencho'

Vehículos incendiados, bloqueos en las ciudades, actividad cotidiana paralizada. La violencia se ha adueñado de México -16 de sus 32 estados- después de que el domingo el Ejército, con el apoyo de EEUU, abatiera a uno de los capos más buscados, 'El Mencho', líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', de 59 años, falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), realizado con apoyo de la inteligencia estadounidense. El operativo militar derivó en un enfrentamiento armado con un balance de siete miembros del cártel muertos, dos detenidos y varios soldados heridos. El Ejército pudo hacerse con un arsenal de potente armamento, incluidos vehículos blindados y lanzacohetes.

La respuesta fueron los 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del Cártel de Jalisco Nueva Generación, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El Gobierno estatal activó el "código rojo" y suspendió el transporte público en algunas zonas y las clases presenciales. La reacción se extendió a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit (oeste), y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero y Quintana Roo (sur), donde se reportaron bloqueos, incendios a vehículos y negocios, incluyendo sucursales del Banco del Bienestar del Gobierno.

Vuelos cancelados

En Puerto Vallarta (Jalisco), uno de los principales destinos turísticos del país, se cancelaron vuelos, mientras en todo el estado el gobernador suspendió los eventos masivos, incluido el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, una de las ciudades sede del Mundial 2026. Hasta ahora, al menos 16 estados han reportados bloqueos y disturbios, incluyendo también a Puebla, Querétaro, Estado de México (centro), Veracruz, Oaxaca y Chiapas (sur).

La alerta se extendió a la capital mexicana con el traslado del cuerpo de 'El Mencho' desde el hangar de la Fiscalía General de la República, escoltado por fuerzas federales hacia los servicios forenses de la dependencia en Ciudad de México, donde se realizarán las pruebas de identificación y peritajes oficiales.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantenerse "informada y en calma" y reconoció a las fuerzas armadas por el operativo que derivó en el abatimiento del líder del CJNG.

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Mencho. / EFE

La embajada de Estados Unidos en México emitió el domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada por tras la muerte en operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. "Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EEUU deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso", señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.