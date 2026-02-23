Detenido Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en EEUU, por su vinculación con el pederasta Epstein

La Policía Metropolitana de Londres ha detenido este lunes a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Mandelson estaba bajo investigación criminal desde principios de febrero tras la publicación de los últimos documentos del caso Epstein, que apuntan a que compartió información confidencial con el magnate financiero cuando ocupaba el cargo de ministro de Comercio en el Gobierno laborista de Gordon Brown. El escándalo ha provocado una crisis sin precedentes en Downing Street y ha dejado el liderazgo del primer ministro, Keir Starmer, pendiente de un hilo.

Mandelson ha sido detenido por un presunto delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, el mismo delito por el que fue arrestado el expríncipe Andrés el pasado jueves. "Los agentes han detenido a un hombre de 72 años como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Fue detenido en una dirección de Camden el lunes 23 de febrero y ha sido trasladado a una comisaría de Londres para ser interrogado. Esto se produce tras la ejecución de órdenes de registro en dos direcciones de las zonas de Wiltshire y Camden", señala el escueto comunicado emitido por la Policía Metropolitana.

Documentos incriminatorios

Según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mandelson recibió hasta 75.000 dólares de Epstein entre 2003 y 2004. Pocos años más tarde, el político laborista compartió presuntamente información con el magnate financiero aprovechando su cargo como ministro, incluidos los planes del Ejecutivo de vender activos del Estado por un valor de 20.000 millones de libras esterlinas y la decisión inminente de la Unión Europea de aprobar un rescate de 500.000 millones de euros para salvar la moneda única en plena crisis financiera.

Los documentos también apuntan a que el exministro trató de frenar la aprobación de un impuesto especial a las bonificaciones de los banqueros, impulsada por su propio Gobierno, y recomendó a Epstein que el entonces director ejecutivo de JP Morgan "amenazara ligeramente" a Alistair Darling, entonces ministro de Economía, para impedir la implementación de la medida.

Terremoto político

El escándalo provocó un terremoto político en el Reino Unido y casi fuerza la salida de Starmer, muy señalado por la oposición y por los miembros de su propio partido por nombrar a Mandelson embajador en Washington, poco después de llegar al poder en 2024, a pesar de que en ese momento ya se conocían sus vínculos con Epstein. Starmer logró salvar su pellejo tras recibir el apoyo de sus ministros, pero la crisis provocó la caída de tres de sus colaboradores cercanos, incluido su jefe de Gabinete, Morgan McSweeney.

Aún así la continuidad del primer ministro sigue estando en entredicho, a la espera de que el Gobierno comparta con la Comisión de Inteligencia y Seguridad de la Cámara de los Comunes los documentos relacionados con el proceso de selección y con el nombramiento de Mandelson como embajador. La primera parte de estos documentos será publicada a principios de marzo, según ha confirmado este lunes Darren Jones, secretario en jefe del primer ministro, aunque todavía no está claro cuánto durará el proceso ni cuándo habrá una conclusión.

Todo apunta a que los miembros de la comisión no lograrán desgranar toda la información antes del próximo 7 de mayo, fecha de las elecciones locales en Inglaterra y regionales en Escocia y Gales, considerado un momento clave para la continuidad de Starmer al frente del Ejecutivo. En caso de que se confirme la debacle que pronostican las encuestas, el primer ministro se quedará sin margen de maniobra y sus días en Downing Street llegarán previsiblemente a su fin.