Europa Press

La Policía detiene a Peter Mandelson por sus vínculos con Epstein

La Policía Metropolitana de Londres ha detenido este lunes al exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson por "sospechas de mala conducta en un cargo público" debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. "Los agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Fue detenido en un domicilio en Camden el lunes 23 de febrero y ha sido llevado a una comisaría de la Policía de Londres para ser interrogado", ha indicado en un breve comunicado un portavoz de la Policía.