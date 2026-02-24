Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Von der Leyen y Costa llegan a Kiev para apoyar a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han llegado ya a Ucrania, con el objetivo de "reafirmar" el apoyo financiero y militar europeo en el cuarto aniversario del lanzamiento de la invasión a gran escala de territorios ucranianos por parte de Rusia.

"En Kiev por décima vez desde el inicio de la guerra", ha publicado Von der Leyen en redes sociales, acompañando un vídeo en el que se la ve descender de un tren ante la recepción liderada por el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha. La visita, anunciada en la víspera, tiene por objetivo "reafirmar que Europa apoya firmemente a Ucrania, financiera y militarmente, y durante este duro invierno"; subrayar el "firme compromiso" de Bruselas "con la justa lucha de Ucrania, y enviar un mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor".