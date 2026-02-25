Tensión en el Caribe
Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
La Guardia Fronteriza de Cuba asegura que la embarcación no obedeció el alto y abrió fuego contra la patrulla en Villa Clara
EFE
La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).
El comunicado indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas. Todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".
El Minint no aportó datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida. El suceso se registró en el cayo Falcones, provincia de Villa Clara (centro de Cuba).
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial