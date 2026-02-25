Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Tensión en el Caribe

Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos

La Guardia Fronteriza de Cuba asegura que la embarcación no obedeció el alto y abrió fuego contra la patrulla en Villa Clara

Policía Cubana

Policía Cubana / Yander Zamora / EFE

EFE

La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

El comunicado indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas. Todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

Noticias relacionadas

El Minint no aportó datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida. El suceso se registró en el cayo Falcones, provincia de Villa Clara (centro de Cuba).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  2. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
  3. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  4. Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
  5. Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
  6. Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
  7. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  8. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial

El Evaristo Valle celebra los cien años de Amador, escultor fundamental para el arte contemporáneo español

El Evaristo Valle celebra los cien años de Amador, escultor fundamental para el arte contemporáneo español

Quedan menos de 72 horas para los Goya 2026: las 19 películas nominadas que ya puedes ver en Movistar Plus + a precio mínimo

Quedan menos de 72 horas para los Goya 2026: las 19 películas nominadas que ya puedes ver en Movistar Plus + a precio mínimo

El Ayuntamiento de Avilés explica el cambio de postura sobre la comparecencia de la Alcaldesa en la Junta: "Supone una renuncia expresa a la autonomía local"

El Ayuntamiento de Avilés explica el cambio de postura sobre la comparecencia de la Alcaldesa en la Junta: "Supone una renuncia expresa a la autonomía local"

Tras la baliza v-16, el ministro Marlaska anuncia la nueva norma a la que estarán obligados todos los conductores y conlleva multas entre 500 y 1.000 euros: "Sin más retrasos"

Tras la baliza v-16, el ministro Marlaska anuncia la nueva norma a la que estarán obligados todos los conductores y conlleva multas entre 500 y 1.000 euros: "Sin más retrasos"

El análisis oviedista de la futbolista Laura Díaz: Turbulencias volando con destino a la Real Sociedad

El análisis oviedista de la futbolista Laura Díaz: Turbulencias volando con destino a la Real Sociedad
Tracking Pixel Contents