El Vaticano confirma que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026

La oficialidad del viaje del Papa a España se ha hecho esperar, pero ha llegado finalmente este miércoles. Según un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, León XIV realizará una visita de una semana, del 6 al 12 de junio. El desplazamiento tendrá un marcado carácter histórico: se producirá quince años después de la última presencia de un Pontífice en el país —la de Benedicto XVI— y coincidirá, además, con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en Barcelona.

Por el momento, el Vaticano no ha concretado ni el programa ni las ciudades que formarán parte del itinerario. Esa información, han señalado las fuentes vaticanas, se dará a conocer "a su debido tiempo". De hecho, según indicaron este miércoles fuentes próximas a la organización a EL PERIÓDICO, una delegación de la Santa Sede viajará la próxima semana a Madrid, Barcelona y Canarias para continuar con los preparativos de la visita de León XIV.

Madrid, Barcelona y luego, Canarias

Sin embargo, como también adelantó días atrás este diario y ahora ha confirmado el portal de informacion vaticana Vatican News, León XIV tiene previsto realizar escalas primero en Madrid, después en Barcelona y, por último, en Canarias. En Barcelona, en particular, el objetivo es "inaugurar la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia, la monumental basílica que ha rediseñado el horizonte de la ciudad catalana". "La visita coincide con el centenario de la muerte del genial arquitecto que «soñó» la basílica y comenzó a construirla, Antoni Gaudí, declarado el año pasado venerable Siervo de Dios", se ha explicado.

En cambio, en la capital española se trabaja con la hipótesis de un encuentro multitudinario con jóvenes y de una misa "abierta a todo el mundo". Con ello, también habrá con toda probabilidad un saludo institucional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está siendo gestionado de la Secretaría de Estado vaticana y las autoridades españolas.

Por su parte, Canarias, la última etapa, tendrá dos escenarios: Tenerife y Gran Canaria. Un viaje, que como se ha subrayado desde Vatican News "ya estaba en el corazón de Francisco, como subrayó el pasado mes de enero el cardenal arzobispo de Madrid José Cobo Cano".

Una alegría

La información ha sido festejada por diversos representantes de la Iglesia católica en España, entre ellos, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella."Es una alegría y damos las gracias al Papa por inaugurar la Torre de Jesucristo, que es la más grande de todas las iglesias del mundo”, ha afirmado en Ràdio Estel", ha dicho en una entrevista por radio. Tanto Francisco como León XIV "tienen una mirada de una Iglesia presente en el mundo, que quiere llevar un mensaje de paz y concordia", ha añadido.

"La archidiócesis de Madrid ha acogido con gran alegría la confirmación por parte de la Santa Sede del viaje apostólico de Su Santidad León XIV, previsto para el próximo mes de junio. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por toda la comunidad diocesana, que vive este anuncio como un motivo de esperanza y de comunión para la Iglesia en Madrid", ha escrito la institución en un comunicado público.