Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. / Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

EFE

Copenhague

La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, anunció este jueves la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 24 de marzo.

Frederiksen, que ya había encabezado un Ejecutivo en minoría entre 2019 y 2022, gobierna desde hace cuatro años en coalición con el Partido Liberal y el centrista Partido Moderado.

Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo

Oportunidades de financiación en la economía azul: conoce todas las ayudas disponibles para impulsar la sostenibilidad económica en estos sectores

Alsa obtiene récord de ingresos y vuelve a sostener a su matriz Mobico, que sigue en pérdidas

Detenido un hombre por violar el pasado mes de julio a una joven en Almería por orden de otra mujer

La dura crítica de un conocido músico al acto de Pedro Sánchez en el centro cultural de Rodrigo Cuevas: "El mundo rural ya no es un refugio; 'La Benéfica' es propaganda pura y dura"

La ruta solidaria del colegio Amor de Dios llega a las 800 inscripciones

