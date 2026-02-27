Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
  2. Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
  3. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  4. Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
  5. Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja
  6. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  7. La dura crítica de un conocido músico al acto de Pedro Sánchez en el centro cultural de Rodrigo Cuevas: 'El mundo rural ya no es un refugio; 'La Benéfica' es propaganda pura y dura
  8. El influencer asturiano que se ha vuelto 'therian': Omaruco la lía parda en Mieres

Los científicos, a un paso de vacunas personalizadas contra el cáncer gracias al aprendizaje automático y la IA

El Ibex 35 abandona los máximos al ceder más de un 0,2% en la apertura

Lara Lloret, física y experta en Inteligencia Artificial: "La industria del videojuego ha sido clave en el desarrollo de la IA"

Un accidente en la autopista "Y" genera retenciones kilométricas en plena hora punta

La jueza avala la compra del Cine Colón y desestima el recurso de Vox: "No ha lugar"

El clúster Femetal Industry conecta a 30 empresas con la Universidad para la generación y transferencia de I+D

La exaltación de los quesos asturianos llega a Gijón de la mano del afuega'l pitu (en imágenes)

