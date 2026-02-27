Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia alcanza infraestructura portuaria de la región de Odesa en un nuevo ataque sobre Ucrania

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

  1. La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
  2. Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
  3. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  4. Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
  5. Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja
  6. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  7. La dura crítica de un conocido músico al acto de Pedro Sánchez en el centro cultural de Rodrigo Cuevas: 'El mundo rural ya no es un refugio; 'La Benéfica' es propaganda pura y dura
  8. El influencer asturiano que se ha vuelto 'therian': Omaruco la lía parda en Mieres

El candasín que jugó en el Atlético de Madrid, fue campeón del mundo y no fichó por el Oviedo «por culpa de la lluvia»

La ordenanza animal de Gijón crea conflicto en el parque Isabel la Católica: los dueños de perros quieren que se queden los canes y los aficionados a los pájaros que se vayan (en imágenes)

Siero cerró 2025 con una recaudación de 3,4 millones de euros por el impuesto de construcciones, un 85% más de lo previsto

Confinan a los vecinos del entorno de la refinería de Petronor en Vizcaya por una emisión de benceno

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

VÍDEO: La zona de Arrecife, en Lanzarote, donde se encontró el cuerpo sin vida de una joven de 19 años muerta por sobredosis

