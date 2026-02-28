Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Guardia Revolucionaria iraní anuncia "primera oleada" de misiles y drones conta Israel

Israel ataque Teherán en "un ataque preventivo"

Pakistán ha bombardeado Kabul y ha anunciado que entra en una "guerra abierta" con Afganistán tras días de intensos combates en la frontera

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza.

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Donald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní para Israel

Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní para Israel

Las constantes tensiones entre Afganistán y Pakistán derivan en un nuevo conflicto abierto

Las constantes tensiones entre Afganistán y Pakistán derivan en un nuevo conflicto abierto
