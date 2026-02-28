Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ATAQUE A IRÁN

La embajada de España en Jordania recomienda permanecer en lugar seguro

Ante el incremento de la tensión regional, las autoridades se han dirigido a los ciudadanos españoles a través de un comunicado en redes sociales

Imagen de misiles iraníes rumbo a Israel, el pasado mes de junio.

J. Quintana

Tras el ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel sobre Irán de esta mañana, que ha provocado la respuesta inmediata de Teherán contra territorio israelí y diferentes bases militares del Pentágono; la embajada de España en Jordania ha lanzado un comunicado dirigido a los ciudadanos españoles que se encuentren en suelo jordano. El país de Oriente Medio ya interceptó el pasado mes de junio misiles iraníes que atravesaban su espacio aéreo rumbo a Israel.

Ahora, tras esta nueva escalada de tensiones, las autoridades españolas piden a sus ciudadanos mantenerse "en el interior de viviendas o en otros lugares seguros". Asimismo, instan a mantenerse bien documentado en todo momento e informado a través de los cauces oficiales. Piden, a su vez, evitar la circulación por carreteras y evitar acercarse a posibles restos caídos sobre suelo jordano.

En caso de cierres temporales del espacio aéreo jordano, el Gobierno indica que ello puede suponer cancelaciones de vuelos o reajustes de planes de salida de aviones. En este caso, se recomienda a los españoles con vuelos programados, de entrada, o salida a Jordania, que consulten siempre con su compañía aérea o agencia de viajes. Mientras existan vuelos comerciales, los viajeros tendrán que dirigirse a su compañía para las necesarias modificaciones en su plan de viaje. Para los españoles que se encuentren de turismo, se recomienda, siempre, inscribirse en el Registro de Viajeros: https://registroviajeros.exteriores.gob.es

Para casos de emergencia, la Embajada dispone de un número de teléfono, operativo las 24 horas del día: 0775 555 105, llamando desde Jordania; +962 775 555 105, llamando desde fuera de Jordania.

