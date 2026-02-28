Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia alcanza infraestructura portuaria de la región de Odesa en un nuevo ataque sobre Ucrania

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní para Israel

Las constantes tensiones entre Afganistán y Pakistán derivan en un nuevo conflicto abierto

Villaviciosa da la "máxima transparencia" al nuevo PGOU: la comisión especial será retransmitida por las redes sociales y la web municipal

Angula y mucho más en Soto del Barco: qué hacer y ver en el concejo asturiano que cautivó a Rubén Darío

La historia de la escultura encargada por Magnus Blikstad para la tumba de su hijo en el cementerio de El Sucu en Gijón

