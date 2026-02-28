Guerra en Oriente Próximo
Guterres condena en el Consejo de Seguridad de la ONU el ataque de EEUU e Israel a Irán y la respuesta de Teherán y reclama la “vuelta inmediata a la mesa de negociación”
La sesión de emergencia convocada este sábado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán se ha iniciado con una llamada del secretario general, António Guterres, a una “vuelta inmediata a la mesa de negociación, particularmente sobre el programa nuclear”.
El portugués ha compartido también un lamento “profundo” porque se hayan “dilapidado” las negociaciones que estaban en marcha entre Washington y Teherán, que mantuvieron su última reunión el jueves en Ginebra y tenían prevista otra reunión técnica el martes en Viena.
“La acción militar conlleva el riesgo de iniciar una cadena de acontecimientos que nadie puede controlar en la región más volátil del mundo”, ha advertido Guterres al inicio de la reunión del consejo, que habían solicitado Rusia y China y que se ha celebrado en el último día de presidencia rotatoria de Reino Unido. Este domingo se inicia la presidencia de EEUU, que el lunes tiene prevista una sesión presidida por la primera dama estadounidense, Melania Trump.
La carta
Guterres ha reiterado tanto su condena al ataque estadounidense e israelí como a los asaltos lanzados en respuesta por Teherán. El portugués lo ha hecho apuntando, sin citar a ningún país en concreto, a la carta de la ONU, recordando que "todos los países miembros deben evitar en sus relaciones internacionales la amenaza del uso de fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado" y ha subrayado que "el derecho internacional y el derecho internacional humanitario deben respetarse siempre".
El riesgo elevado de "errores de cálculo"
“La acción militar se está expandiendo rápidamente por la región, creando una situación cada ves más impredecible y volátil y elevando el riesgo de un error de cálculo”, ha dicho también el luso, que este año acaba su mandato al frente de la ONU.
“La región y el mundo necesitan una vía de salida ahora. Insto a la desescalada y a un cese inmediato de las hostilidades”, ha declarado Guterres, que ha recordado que “la alternativa es un potencial conflicto más amplio con graves consecuencias para los civiles y la estabilidad regional”.
