Ataque de EEUU e Israel

Irán cierra colegios y recomienda a la población salir de Teherán

EFE

Teherán

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció este sábado que los centros educativos permanecerán cerrados, las oficinas públicas trabajaran al 50% y llamó a la población a abandonar Teherán porque esperan nuevos ataques israelíes y estadounidenses contra la capital.

“Según la información obtenida sobre estos dos regímenes corruptos, sus operaciones en Teherán y en algunas otras ciudades continuarán”, indicó el máximo organismo de seguridad del país.

“Por ello, en la medida de lo posible, manteniendo la calma, se recomienda viajar a otros centros y ciudades si les es factible, para mantenerse a salvo de las agresiones de estos dos regímenes”, pidió.

Además, informó que los colegios y universidades detendrán sus actividades y que las oficinas públicas "funcionarán temporalmente al 50% de su capacidad".

Esta mañana la Aviación Civil de Irán anunció el cierre del espacio aéreo y pidió a la ciudadanía no acudir a los aeropuertos.

El Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet y temporalmente la telefonía, que volvió a funcionar unas horas después.

A primera hora de esta mañana Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes.

EFE fue testigo de cierto caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel tras esos ataques y el ataque contra posiciones militares de EEUU en el golfo Pérsico.

