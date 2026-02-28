Guerra en Oriente Próximo
Netanyahu asegura que tiene "señales" de que el líder iraní Alí Jamenei está muerto
Un portavoz iraní dice no estar en condiciones de confirmar si el Líder Supremo está vivo
EFE
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó tener "pruebas" que apuntan que el líder superemo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.
Durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado y recogida por medios, Netanyahu llamó a los iraníes a alzarse contra el régimen de la República Islámica.
Por su parte, un portavoz del Gobierno iraní dijo a la cadena británica BBC que no puede confirmar si el Líder Supremo sigue con vida, ni su paradero.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue preguntado por una periodista de ese canal sobre si los ataques habían costado la vida de Jameneí y de otros dirigentes, así como sobre su paradero.
"No puedo confirmar nada", afirmó, para añadir luego que el país y el pueblo entero están "concentrados en garantizar la soberanía de la nación y su integridad territorial", así como su defensa "de una agresión no provocada".
Jameneí, de 86 años, no ha sido visto con vida a lo largo del día, aunque la agencia oficial Tasnim aseguró, citando a "una fuente informada", que se encuentra al mando de las operaciones de defensa.
Tampoco el presidente del Gobierno, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, han sido vistos hoy, pero los medios iraníes sostienen que se encuentran con vida y en buen estado.
