Guerra en Oriente Próximo

Irán amenaza con "una respuesta aplastante" e Israel asegura haber detectado misiles lanzados por Teherán

Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán, en una imagen de archivo.

Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán, en una imagen de archivo. / IRGC / DPA

Redacción

Barcelona

Irán se está preparando para responder al ataque conjunto a gran escala que han lanzado Estados Unidos e Israel contra Teherán y varias otras ciudades iraníes. Una respuesta que será "aplastante", según dijo un funcionario iraní a Reuters.

Según el Ejército israelí, se habrían identificado ya misiles lanzados desde Irán dirigidos hacia Israel, lo que ha provocado que sonaran sirenas en varias zonas del país.

"Se solicita a la ciudadanía que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno", ha señalado el Ejército en un comunicado. "En este momento, la Fuerza Aérea israelí está operando para interceptar y atacar amenazas cuando sea necesario para eliminar la amenaza".

El presidente iraní, "sano y salvo"

El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, se encuentra "sano y salvo", informó el sábado la agencia oficial de noticias IRNA, tras los ataques aéreos israelíes-estadounidenses contra Teherán y varias otras ciudades iraníes. "Pezeshkian se encuentra en perfecto estado de salud", informaron varias agencias iraníes como Mehr y Tasnim.

Noticias relacionadas

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado ataques contra la República Islámica que produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y había otra prevista para la semana próxima a nivel técnico.

