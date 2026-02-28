OPERACIÓN MILITAR
Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno
El presidente estadounidense ha hecho una llamada a la población iraní a que esté lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar
Redacción
El presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado el inicio de una operación militar "masiva y en marcha" en Irán junto a Israel, en un vídeo publicado en su red social Truth Social. “Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní; un grupo despiadado de gente muy dura, terrible”, ha dicho.
Trump también ha hecho una llamada a la población iraní a que esté lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas, prometiendo "inmunidad total" si lo hacen. "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo", indicó Trump en un mensaje en sus redes sociales minutos después de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
“Sus actividades amenazantes ponen en peligro directamente a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, ha manifestado, añadiendo que "durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘Muerte a Estados Unidos’ y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, apuntando contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchísimos, muchísimos países”.
"Dictadura muy malvada y radical"
“Las fuerzas armadas de Estados Unidos están llevando a cabo una operación masiva y en curso para impedir que esta dictadura muy malvada y radical amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional”, ha subrayado. “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles hasta los cimientos. Rechazaron todas las oportunidades para alcanzar sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo”.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma